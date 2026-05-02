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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Атлетико Грау
АДТ - Атлетико Грау: обзор матча 02 мая 2026
АДТ
02.05.2026, суббота, 23:15
Перу. Лига 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Грау
1'
J. Guivin
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - Атлетико Грау
Завершен
90'
+6'
Замена
Hernán Rengifo
️️️️➡️️
Jonathan Bauman
76'
Замена
Jerry Navarro
️️️️➡️️
Víctor Cedrón
76'
Замена
Aylton Mazzo
️️️️➡️️
Joao Rojas
76'
75'
Замена
️️️️➡️️
Christian Neira
75'
Замена
Yamir Ruidiaz
️️️️➡️️
Adrián De la Cruz
63'
Замена
Gabriel Alfaro
️️️️➡️️
Elsar Rodas
62'
Замена
Freddy Oncoy
️️️️➡️️
Rafael Guarderas
Замена
️️️️➡️️
Alexander Hidalgo
58'
46'
Замена
Isaac Camargo
️️️️➡️️
N. Delgadillo
45'
+4
Красная карточка
Лукас Асеведо
45'
+4'
Замена
Luis Benites
️️️️➡️️
Marco Aldair Rodríguez
25'
Травма
Marco Aldair Rodríguez
24'
ГОЛ! 1:0!
Jordan Guivin
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
33
Carlos Martin Solis
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
10
Víctor Cedrón
(К)
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
28
Jhair Soto
ЦП
27
Alexander Hidalgo
ЦП
16
Luis Pérez
ЦП
8
Jordan Guivin
ЦП
22
Marco Aldair Rodríguez
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
32
Jonathan Bauman
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
5
Rafael Guarderas
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
11
N. Delgadillo
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
АДТ
30
Juan Valencia
ВР
31
Jerry Navarro
ЦЗ
4
Ronny Biojo
ЦЗ
5
Jhon Vega
ЦП
21
Luis Benites
ЦП
25
Sinclair García
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
18
Aylton Mazzo
ЦФ
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Атлетико Грау
33
Aamet Calderón
ВР
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
21
Eslyn Correa
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
32
Santiago Torres
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
19
Isaac Camargo
ЦФ
1-5-2-2
33
23
27
16
8
22
28
15
10
32
7
3-2-4-1
1
2
Асеведо
16
6
4
27
66
22
11
5
9
Руидиас
10
31
31
10
22
21
21
22
32
9
9
32
7
18
18
7
6
25
25
6
5
13
13
5
66
24
24
66
11
19
19
11
Остались в запасе
АДТ
Атлетико Грау
30
Juan Valencia
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
5
Jhon Vega
ЦП
25
Sinclair García
ЦП
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
33
Aamet Calderón
ВР
21
Eslyn Correa
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
32
Santiago Torres
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Остались в запасе
30
Juan Valencia
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
5
Jhon Vega
ЦП
25
Sinclair García
ЦП
37
Nicolás Rengifo
ЦФ
Остались в запасе
33
Aamet Calderón
ВР
21
Eslyn Correa
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
32
Santiago Torres
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Анхель Комиссо
Статистика матча АДТ - Атлетико Грау
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
11
Офсайды
3
2
Количество передач
427
332
Сейвы
3
8
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Информация о матче
Главный судья:
Joel Alarcon, Peru
Стадион:
Унион Тарма
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Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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АДТ
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 14 тур
Атлетико Грау
1 : 2
09.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
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