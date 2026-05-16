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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Университарио - Атлетико Грау
Университарио - Атлетико Грау: обзор матча 16 мая 2026
Университарио
16.05.2026, суббота, 04:00
Перу. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Грау
46'
Р. Руидиас
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университарио - Атлетико Грау
Завершен
90'
+7'
82'
Замена
N. Delgadillo
️️️️➡️️
Christian Neira
82'
Замена
Isaac Camargo
️️️️➡️️
Рауль Руидиас
Замена
Jose Rivera
️️️️➡️️
L. Alzugaray
79'
68'
Замена
Elsar Rodas
️️️️➡️️
Gabriel Alfaro
67'
Травма
Gabriel Alfaro
Замена
Хесус Кастильо
️️️️➡️️
Jorge Murrugarra
64'
Замена
Брайан Рейна
️️️️➡️️
Martín Pérez Guedes
64'
Желтая карточка
Jorge Murrugarra
58'
55'
Желтая карточка
Лукас Асеведо
46'
Желтая карточка
Rafael Guarderas
46'
Замена
Paulo De La Cruz
️️️️➡️️
Cesar Vasquez
Замена
Héctor Fértoli
️️️️➡️️
Эдисон Флорес
46'
46'
ГОЛ! 0:1!
Рауль Руидиас
Пас отдал
Rafael Guarderas
45'
+2'
Красная карточка
Энди Поло
33'
Желтая карточка
Matías Di Benedetto
25'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
2
Caín Fara
ЦЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
30
L. Alzugaray
ЦФ
19
Эдисон Флорес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
22
Christian Neira
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
14
Paolo Reyna
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Кастильо
ОП
11
Jose Rivera
ЦП
99
Мигел
АП
77
Брайан Рейна
ЛВ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
Атлетико Грау
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Elsar Rodas
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
10
Paulo De La Cruz
ЦП
11
N. Delgadillo
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
19
Isaac Camargo
ЦФ
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
4-3-1-2
25
33
Инга
3
5
2
23
16
17
Конча
24
Поло
19
Флорес
30
3-2-4-1
1
4
27
25
2
Асеведо
3
20
66
5
22
9
Руидиас
23
6
Кастильо
6
Кастильо
23
30
11
11
30
16
77
Рейна
77
Рейна
16
19
Флорес
8
8
19
Флорес
25
6
6
25
20
10
10
20
22
11
11
22
9
Руидиас
19
19
9
Руидиас
Остались в запасе
Университарио
Атлетико Грау
1
Диего Ромеро
ВР
14
Paolo Reyna
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
99
Мигел
АП
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
12
Aarom Fuentes
ВР
16
José Ataupillco
ЦЗ
29
Emiliano Franco
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Остались в запасе
1
Диего Ромеро
ВР
14
Paolo Reyna
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
99
Мигел
АП
Остались в запасе
12
Aarom Fuentes
ВР
16
José Ataupillco
ЦЗ
29
Emiliano Franco
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Главный тренер
Анхель Комиссо
Статистика матча Университарио - Атлетико Грау
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
453
273
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Lozano, Peru
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- : -
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- : -
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- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
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