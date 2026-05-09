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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Атлетико Грау - Сьенсиано
Атлетико Грау - Сьенсиано: обзор матча 09 мая 2026
Атлетико Грау
09.05.2026, суббота, 23:15
Перу. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
Сьенсиано
25'
C. Vasquez
64'
M. Succar
90+6'
A. Hohberg
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Грау - Сьенсиано
Завершен
90'
+9
Желтая карточка
Carlos Garcés
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Alejandro Hohberg
Пас отдал
Carlos Garcés
90'
+5'
Замена
Eslyn Correa
️️️️➡️️
Adrián De la Cruz
88'
Замена
Isaac Camargo
️️️️➡️️
Christian Neira
76'
Замена
️️️️➡️️
Paulo De La Cruz
76'
64'
ГОЛ! 1:1!
Matías Succar
Замена
Рауль Руидиас
️️️️➡️️
Yamir Ruidiaz
62'
Замена
N. Delgadillo
️️️️➡️️
Cesar Vasquez
62'
61'
Желтая карточка
Gerson Barreto
46'
Замена
Alejandro Hohberg
️️️️➡️️
Sebastian Cavero
46'
Замена
Carlos Garcés
️️️️➡️️
Renzo Salazar
46'
Замена
Gerson Barreto
️️️️➡️️
Neri Bandiera
46'
Замена
Cristian Souza
️️️️➡️️
Rotceh Aguilar
46'
Замена
Ademar Robles
️️️️➡️️
M. Martinich
Желтая карточка
Diego Rodríguez
45'
+3
45'
+1'
40'
Желтая карточка
C. Nunez
Желтая карточка
José Ataupillco
36'
ГОЛ! 1:0!
Cesar Vasquez
Пас отдал
Yamir Ruidiaz
25'
14'
Желтая карточка
Sebastian Cavero
3'
Желтая карточка
Henry Caparó
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
66
Adrián De la Cruz
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Сьенсиано
1
G. Falcon
ВР
26
Rotceh Aguilar
ЦЗ
13
C. Nunez
(К)
ЦЗ
39
Henry Caparó
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
27
Alonso Yovera
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
19
Matías Succar
ЦФ
11
Neri Bandiera
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Атлетико Грау
33
Aamet Calderón
ВР
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
11
N. Delgadillo
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
19
Isaac Camargo
ЦФ
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
7
Cristian Souza
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
21
Carlos Garcés
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
4-5-1
1
4
27
16
6
10
5
22
20
66
24
3-2-2-3
1
39
16
14
26
13
27
8
25
11
19
20
11
11
20
66
21
21
66
24
9
Руидиас
9
Руидиас
24
22
19
19
22
26
7
7
26
16
29
29
16
11
88
88
11
14
10
10
14
25
21
21
25
Остались в запасе
Атлетико Грау
Сьенсиано
33
Aamet Calderón
ВР
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
29
Emiliano Franco
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
31
Ítalo Espinoza
ВР
17
Ray Sandoval
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Остались в запасе
33
Aamet Calderón
ВР
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
29
Emiliano Franco
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
Остались в запасе
31
Ítalo Espinoza
ВР
17
Ray Sandoval
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Статистика матча Атлетико Грау - Сьенсиано
2
5
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
14
Офсайды
4
1
Количество передач
326
297
Сейвы
7
5
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Информация о матче
Главный судья:
Jesus Cartagena, Peru
Стадион:
Estadio Campeones del 36, Sullana
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- : -
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- : -
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Сьенсиано
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