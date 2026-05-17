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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Бойз - Куско
Спорт Бойз - Куско: обзор матча 17 мая 2026
Спорт Бойз
17.05.2026, воскресенье, 04:30
Перу. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Куско
52'
L. Nequecaur
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Бойз - Куско
Завершен
90'
+6'
Замена
Jostin Alarcón
️️️️➡️️
Мигель Трауко
81'
Замена
Перси Лиза
️️️️➡️️
Luciano Nequecaur
81'
76'
Замена
Jose Bolivar
️️️️➡️️
José Zevallos
Замена
Erick Gonzales
️️️️➡️️
Oslimg Mora
75'
70'
Замена
Carlos Diez
️️️️➡️️
Oswaldo Valenzuela
70'
Замена
Nicolás Silva
️️️️➡️️
Lucas Colitto
61'
Замена
Габриэль Карабахаль
️️️️➡️️
J. Manzaneda
57'
Желтая карточка
Carlos Gamarra
Желтая карточка
Luciano Nequecaur
52'
ГОЛ! 1:0!
Luciano Nequecaur
52'
45'
+3'
39'
Желтая карточка
José Zevallos
Желтая карточка
Hansell Riojas
29'
20'
Желтая карточка
Aldair Fuentes
18'
Желтая карточка
Iván Colman
Пенальти не реализован
Luciano Nequecaur
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Бойз
22
Diego Melián
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
17
Emilio Saba
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Hansell Riojas
(К)
ЦЗ
24
Oslimg Mora
ЦП
8
C. H. Da
ЦП
7
C. Lopez
ЦП
11
Luis Urruti
ЦФ
9
Luciano Nequecaur
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
22
Lucas Colitto
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
10
Iván Colman
(К)
ЦП
7
J. Manzaneda
ЦП
8
Aldair Fuentes
ЦФ
11
Juan Tévez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
ВР
4
Renzo Alfani
ЦЗ
10
Jostin Alarcón
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
28
Erick Gonzales
ЦП
30
Перси Лиза
ЦФ
14
Rolando Diaz
ЦФ
Куско
13
Andy Vidal
ВР
15
Jose Bolivar
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
14
Carlos Diez
ЦП
26
Nicolás Silva
ЦП
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
3-2-3-2
22
13
3
Самбрано
26
47
Трауко
17
24
8
7
9
11
3-5-2
28
24
2
21
16
88
10
7
22
11
8
47
Трауко
10
10
47
Трауко
24
28
28
24
9
30
Лиза
30
Лиза
9
21
15
15
21
16
14
14
16
22
26
26
22
7
27
Карабахаль
27
Карабахаль
7
Остались в запасе
Спорт Бойз
Куско
1
Steven Rivadeneyra
ВР
4
Renzo Alfani
ЦЗ
20
André Vasquez
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
13
Andy Vidal
ВР
37
Gu Choi
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
Остались в запасе
1
Steven Rivadeneyra
ВР
4
Renzo Alfani
ЦЗ
20
André Vasquez
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
37
Gu Choi
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
17
José Alí Gutiérrez
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Главный тренер
Мигель Ронделли
Статистика матча Спорт Бойз - Куско
3
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
11
Офсайды
1
3
Количество передач
359
402
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Информация о матче
Главный судья:
Joel Alarcon, Peru
Стадион:
Estadio Miguel Grau, Callao
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- : -
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Перу. Лига 1, 1 тур
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- : -
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Кахамарка
- : -
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Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
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1 : 0
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Перу. Лига 1, 16 тур
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1 : 0
17.05.2026
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Перу. Лига 1, 14 тур
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0 : 0
12.05.2026
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3 : 2
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