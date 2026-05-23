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Перу. Лига 1
УТ де Кахамарка - Спорт Бойз
УТ де Кахамарка - Спорт Бойз: обзор матча 23 мая 2026
УТ де Кахамарка
23.05.2026, суббота, 23:00
Перу. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Спорт Бойз
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТ де Кахамарка - Спорт Бойз
Завершен
90'
+5
Красная карточка
Jostin Alarcón
Красная карточка
M. Rasmussen
90'
+5
90'
+4'
89'
Замена
Erick Gonzales
️️️️➡️️
Emilio Saba
89'
Замена
Rolando Diaz
️️️️➡️️
Luis Urruti
Замена
Luis Arce
️️️️➡️️
Marcos Lliuya
82'
Замена
M. Rasmussen
️️️️➡️️
Piero Serra
82'
81'
Замена
Jostin Alarcón
️️️️➡️️
Mathias Llontop
79'
Желтая карточка
Мигель Трауко
Замена
Gilmar Paredes
️️️️➡️️
Luis Garro
74'
Травма
Luis Garro
73'
64'
Замена
️️️️➡️️
Карлос Самбрано
Замена
M. de Jesus
️️️️➡️️
A. Arroyo
64'
63'
Травма
Карлос Самбрано
53'
Желтая карточка
Emilio Saba
Замена
Carlos Junior Huerto
️️️️➡️️
Dylan Caro
46'
45'
+3'
Красная карточка
David Camacho
43'
Желтая карточка
Arquímedes Figuera
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТ де Кахамарка
29
Ignacio Barrios
(К)
ВР
17
Luis Garro
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
13
Dylan Caro
ЦЗ
27
Piero Serra
ЦЗ
19
A. Munoz
ЦП
16
Arquímedes Figuera
ЦП
22
David Camacho
ЦП
10
Marcos Lliuya
ЦП
11
A. Arroyo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Спорт Бойз
22
Diego Melián
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
17
Emilio Saba
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
4
Renzo Alfani
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
8
C. H. Da
(К)
ЦП
24
Oslimg Mora
ЦП
7
C. Lopez
ЦП
11
Luis Urruti
ЦФ
9
Luciano Nequecaur
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
УТ де Кахамарка
21
Ricardo Bettocchi
ВР
5
Carlos Junior Huerto
ЦЗ
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
8
David Dioses
ЦП
88
Luis Arce
ЦП
9
M. de Jesus
ЦФ
14
M. Rasmussen
ЦФ
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
36
Nicolas Paz
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
10
Jostin Alarcón
ЦП
28
Erick Gonzales
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
3-2-4-1
29
2
13
27
3
17
19
22
10
16
11
3-2-3-2
22
3
Самбрано
4
13
17
47
Трауко
8
24
7
9
11
13
5
5
13
17
35
35
17
10
88
88
10
11
9
9
11
27
14
14
27
13
10
10
13
17
28
28
17
11
14
14
11
Остались в запасе
УТ де Кахамарка
Спорт Бойз
21
Ricardo Bettocchi
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
8
David Dioses
ЦП
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
1
Steven Rivadeneyra
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
36
Nicolas Paz
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Остались в запасе
21
Ricardo Bettocchi
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
8
David Dioses
ЦП
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
Остались в запасе
1
Steven Rivadeneyra
ВР
29
Nilson Loyola
ЦЗ
36
Nicolas Paz
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Статистика матча УТ де Кахамарка - Спорт Бойз
1
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
321
399
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
6
15
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ordonez, Peru
Стадион:
Estadio Heroes de San Ramon, Cajamarca
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
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Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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УТ де Кахамарка
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
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Перу. Лига 1, 15 тур
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1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
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1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
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Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
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0 : 0
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