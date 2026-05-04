Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Гарсиласо
Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Гарсиласо: обзор матча 04 мая 2026
Депортиво Лос Чанкас
04.05.2026, понедельник, 21:00
Перу. Лига 1, 13 тур
0 : 1
Завершен
Депортиво Гарсиласо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Гарсиласо
Завершен
90'
+9'
86'
Замена
Samir Villacorta
️️️️➡️️
Kevin Sandoval
Замена
Kenji Barrios
️️️️➡️️
Oshiro Takeuchi
76'
Замена
Abdiel Ayarza
️️️️➡️️
K. Sanchez
76'
Замена
Jarlin Quintero
️️️️➡️️
Franco Torres
66'
Замена
Brayan Guevara
️️️️➡️️
Ayrthon Quintana
66'
63'
Замена
Miguel Agustín Graneros
️️️️➡️️
Christopher Olivares
63'
Замена
J. Sinisterra
️️️️➡️️
Claudio Torrejón
63'
Замена
Jefferson Portales
️️️️➡️️
Carlos Ramos
45'
+4
Желтая карточка
Erick Canales
45'
+6'
Желтая карточка
Ayrthon Quintana
40'
37'
Желтая карточка
Carlos Ramos
28'
Желтая карточка
Xavi Moreno
20'
Желтая карточка
Claudio Torrejón
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Лос Чанкас
1
Hairo Camacho
ВР
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
33
Carlos Pimienta
ЦЗ
24
Gonzalo Rizzo
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
10
Franco Torres
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
8
Adrián Quiroz
ЦП
18
Oshiro Takeuchi
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Депортиво Гарсиласо
1
Patrick Zubczuk
(К)
ВР
23
Xavi Moreno
ЦЗ
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
19
Agustin Gomez
ЦЗ
55
Erick Canales
ЦЗ
8
Agustín González
ЦП
18
Carlos Ramos
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
14
Claudio Torrejón
ЦП
30
Beto Da Silva
ЦФ
24
Christopher Olivares
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Депортиво Лос Чанкас
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
14
Brayan Guevara
ЦЗ
17
Christian Velarde
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
11
Jarlin Quintero
ЦП
7
Juan Ospina
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
Депортиво Гарсиласо
31
Juniors Barbieri
ВР
33
Samir Villacorta
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
27
Adrián Ascues
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
7
J. Sinisterra
ЦФ
17
Sharif Ramírez
ЦФ
4-5-1
1
31
33
24
26
10
15
5
8
20
18
4-4-2
1
13
19
55
23
18
10
14
8
24
30
31
14
14
31
15
6
6
15
10
11
11
10
89
89
18
27
27
18
10
33
33
10
18
22
22
18
24
29
29
24
14
7
7
14
Остались в запасе
Депортиво Лос Чанкас
Депортиво Гарсиласо
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
17
Christian Velarde
ЦП
7
Juan Ospina
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
31
Juniors Barbieri
ВР
27
Adrián Ascues
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
17
Sharif Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Остались в запасе
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
17
Christian Velarde
ЦП
7
Juan Ospina
ЦФ
Остались в запасе
31
Juniors Barbieri
ВР
27
Adrián Ascues
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
17
Sharif Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Главный тренер
Херардо Амели
Статистика матча Депортиво Лос Чанкас - Депортиво Гарсиласо
1
4
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
16
Офсайды
3
1
Количество передач
465
247
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Jesus Cartagena, Peru
Стадион:
Estadio Los Chankas, Andahuaylas
Новости команд
Все
Депортиво Лос Чанкас
Депортиво Гарсиласо
Больше новостей
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
Все
Депортиво Лос Чанкас
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Куско
1 : 1
11.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 1
11.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+