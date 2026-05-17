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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Гарсиласо - УТ де Кахамарка
Депортиво Гарсиласо - УТ де Кахамарка: обзор матча 17 мая 2026
Депортиво Гарсиласо
17.05.2026, воскресенье, 21:15
Перу. Лига 1, 15 тур
2 : 0
Завершен
УТ де Кахамарка
60'
C. Olivares
73'
F. Arancibia
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Гарсиласо - УТ де Кахамарка
Завершен
90'
+6'
88'
Гол отменен
A. Arroyo
Замена
J. Sinisterra
️️️️➡️️
Adrián Ascues
81'
Замена
Jefferson Portales
️️️️➡️️
Aldair Salazar
81'
Травма
Aldair Salazar
80'
Желтая карточка
Aldair Salazar
79'
78'
Желтая карточка
Arquímedes Figuera
Желтая карточка
Erick Canales
76'
ГОЛ! 2:0!
Francisco Arancibia
Пас отдал
Christopher Olivares
73'
71'
Замена
Piero Serra
️️️️➡️️
David Dioses
70'
Замена
️️️️➡️️
David Camacho
ГОЛ! 1:0!
Christopher Olivares
Пас отдал
Francisco Arancibia
60'
Замена
Horacio Benincasa
️️️️➡️️
Xavi Moreno
58'
58'
Замена
A. Arroyo
️️️️➡️️
M. de Jesus
57'
Замена
M. Rasmussen
️️️️➡️️
Marcos Lliuya
Травма
Xavi Moreno
57'
Замена
Francisco Arancibia
️️️️➡️️
Kevin Sandoval
55'
45'
+2'
40'
Желтая карточка
David Camacho
20'
Желтая карточка
Manuel Ganoza
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Гарсиласо
1
Patrick Zubczuk
(К)
ВР
55
Erick Canales
ЦЗ
23
Xavi Moreno
ЦЗ
2
Aldair Salazar
ЦЗ
19
Agustin Gomez
ЦЗ
14
Claudio Torrejón
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
27
Adrián Ascues
ЦП
18
Carlos Ramos
ЦП
8
Agustín González
ЦП
24
Christopher Olivares
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
УТ де Кахамарка
29
Ignacio Barrios
(К)
ВР
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
13
Dylan Caro
ЦЗ
17
Luis Garro
ЦЗ
8
David Dioses
ЦП
16
Arquímedes Figuera
ЦП
22
David Camacho
ЦП
10
Marcos Lliuya
ЦП
19
A. Munoz
ЦП
9
M. de Jesus
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Депортиво Гарсиласо
31
Juniors Barbieri
ВР
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
33
Samir Villacorta
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
6
Inti Garrafa
ЦП
35
Joao Mendoza
ЦП
7
J. Sinisterra
ЦФ
11
Francisco Arancibia
ЦФ
17
Sharif Ramírez
ЦФ
УТ де Кахамарка
21
Ricardo Bettocchi
ВР
27
Piero Serra
ЦЗ
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
15
Joshua Cantt
ЦП
14
M. Rasmussen
ЦФ
11
A. Arroyo
ЦФ
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
18
Santiago Gálvez
ЦФ
4-5-1
1
55
2
19
23
10
27
18
8
14
24
4-5-1
29
2
13
17
3
8
22
10
19
16
9
23
13
13
23
2
22
22
2
27
7
7
27
10
11
11
10
8
27
27
8
10
14
14
10
9
11
11
9
Остались в запасе
Депортиво Гарсиласо
УТ де Кахамарка
31
Juniors Barbieri
ВР
33
Samir Villacorta
ЦЗ
6
Inti Garrafa
ЦП
35
Joao Mendoza
ЦП
17
Sharif Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
21
Ricardo Bettocchi
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
15
Joshua Cantt
ЦП
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
18
Santiago Gálvez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Остались в запасе
31
Juniors Barbieri
ВР
33
Samir Villacorta
ЦЗ
6
Inti Garrafa
ЦП
35
Joao Mendoza
ЦП
17
Sharif Ramírez
ЦФ
Остались в запасе
21
Ricardo Bettocchi
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
15
Joshua Cantt
ЦП
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
18
Santiago Gálvez
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Статистика матча Депортиво Гарсиласо - УТ де Кахамарка
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
13
Офсайды
3
2
Количество передач
273
332
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Информация о матче
Главный судья:
Micke Palomino, Peru
Стадион:
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
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Депортиво Гарсиласо
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 1
11.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
УТ де Кахамарка
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