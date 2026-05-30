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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Гарсиласо - Хуан Пабло II
Депортиво Гарсиласо - Хуан Пабло II: обзор матча 30 мая 2026
Депортиво Гарсиласо
30.05.2026, суббота, 23:00
Перу. Лига 1, 17 тур
4 : 1
Завершен
Хуан Пабло II
5'
C. Ramos
16'
C. Olivares
81'
S. Ramírez
77'
E. Ramirez (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Гарсиласо - Хуан Пабло II
Завершен
90'
+2
Гол отменен - офсайд
Maximiliano Juambeltz
90'
+4'
Замена
Joao Mendoza
️️️️➡️️
Francisco Arancibia
85'
82'
Замена
️️️️➡️️
Paolo Fuentes
ГОЛ! 3:1!
Sharif Ramírez
Пас отдал
Adrián Ascues
81'
Желтая карточка
Carlos Ramos
79'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Erinson Ramirez
Замена
Horacio Benincasa
️️️️➡️️
Orlando Nuñez
67'
Замена
Sharif Ramírez
️️️️➡️️
Agustín González
67'
Травма
Orlando Nuñez
66'
Замена
Adrián Ascues
️️️️➡️️
Claudio Torrejón
60'
Замена
Samir Villacorta
️️️️➡️️
Aldair Salazar
60'
58'
Замена
️️️️➡️️
Cristhian Tizon
57'
Замена
Luis Aliaga
️️️️➡️️
Кристиан Куэва
46'
Замена
Maximiliano Juambeltz
️️️️➡️️
A. Henricks
45'
+4'
35'
Замена
J. Canova
️️️️➡️️
Nilton Ramirez
33'
Красная карточка
Cristian García
23'
Желтая карточка
Jorge Toledo
ГОЛ! 2:0!
Christopher Olivares
Пас отдал
Francisco Arancibia
16'
Желтая карточка
Christopher Olivares
9'
ГОЛ! 1:0!
Carlos Ramos
Пас отдал
Francisco Arancibia
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Гарсиласо
1
Patrick Zubczuk
(К)
ВР
2
Aldair Salazar
ЦЗ
16
Orlando Nuñez
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
19
Agustin Gomez
ЦЗ
18
Carlos Ramos
ЦП
14
Claudio Torrejón
ЦП
8
Agustín González
ЦП
11
Francisco Arancibia
ЦФ
30
Beto Da Silva
ЦФ
24
Christopher Olivares
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Хуан Пабло II
23
Matias Vega
ВР
5
Cristian García
ЦЗ
6
Paolo Fuentes
ЦЗ
26
Fabio Agurto
ЦЗ
31
Jorge Toledo
ЦЗ
28
Jack Durán
ЦП
15
Nilton Ramirez
ЦП
10
Кристиан Куэва
(К)
ЦП
29
Cristhian Tizon
ЦП
18
Erinson Ramirez
ЦП
7
A. Henricks
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Депортиво Гарсиласо
31
Juniors Barbieri
ВР
33
Samir Villacorta
ЦЗ
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
35
Joao Mendoza
ЦП
27
Adrián Ascues
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
17
Sharif Ramírez
ЦФ
7
J. Sinisterra
ЦФ
Хуан Пабло II
12
Ismael Quispe
ВР
30
J. Canova
ЦЗ
11
Luis Aliaga
ЦП
20
Héctor Bazán
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
39
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
17
Adriano Espinoza
ЦФ
4-3-3
1
2
22
19
16
18
14
8
24
30
11
4-5-1
23
6
26
31
5
28
10
Куэва
29
18
15
7
2
33
33
2
16
13
13
16
11
35
35
11
14
27
27
14
8
17
17
8
15
30
30
15
10
Куэва
11
11
10
Куэва
7
39
39
7
Остались в запасе
Депортиво Гарсиласо
Хуан Пабло II
31
Juniors Barbieri
ВР
6
Inti Garrafa
ЦП
7
J. Sinisterra
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
12
Ismael Quispe
ВР
20
Héctor Bazán
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
17
Adriano Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Остались в запасе
31
Juniors Barbieri
ВР
6
Inti Garrafa
ЦП
7
J. Sinisterra
ЦФ
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
20
Héctor Bazán
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
17
Adriano Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Статистика матча Депортиво Гарсиласо - Хуан Пабло II
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
19
5
Офсайды
2
1
Количество передач
338
337
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Информация о матче
Главный судья:
Michael Espinoza, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
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Депортиво Гарсиласо
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
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2 : 1
11.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
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Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
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1 : 1
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0 : 2
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