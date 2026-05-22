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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Хуан Пабло II - Мельгар
Хуан Пабло II - Мельгар: обзор матча 22 мая 2026
Хуан Пабло II
22.05.2026, пятница, 23:00
Перу. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Мельгар
56'
M. Peralta
6'
B. Cuesta
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хуан Пабло II - Мельгар
Завершен
Красная карточка
Martin Peralta
90'
+2
90'
+5'
86'
Замена
Cristian Bordacahar
️️️️➡️️
Николас Куальята
Замена
Nilton Ramirez
️️️️➡️️
Jack Durán
84'
77'
Замена
Pablo Erustes
️️️️➡️️
Bernardo Cuesta
Замена
Maximiliano Juambeltz
️️️️➡️️
Erinson Ramirez
71'
Замена
Christian Flores
️️️️➡️️
Кристиан Куэва
71'
63'
Замена
Lautaro Guzmán
️️️️➡️️
Jefferson Caceres
ГОЛ! 1:1!
Martin Peralta
56'
45'
+2
Желтая карточка
Хуан Эскобар
45'
+2'
6'
ГОЛ! 0:1!
Bernardo Cuesta
Пас отдал
Jefferson Caceres
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хуан Пабло II
23
Matias Vega
ВР
31
Jorge Toledo
ЦЗ
6
Paolo Fuentes
ЦЗ
22
Martin Peralta
ЦЗ
28
Jack Durán
ЦП
18
Erinson Ramirez
ЦП
50
Martín Alaníz
ЦП
29
Cristhian Tizon
ЦП
10
Кристиан Куэва
(К)
ЦП
7
A. Henricks
ЦФ
17
Adriano Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Мельгар
21
Jorge Cabezudo
ВР
45
Matías Zegarra
ЦЗ
90
Jesus Alcantar
ЦЗ
33
Матиас Ласо
ЦЗ
23
Хуан Эскобар
ПЗ
24
Walter Tandazo
ЦП
6
Javier Salas
ЦП
16
Jefferson Caceres
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
11
Джонни Видалес
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Хуан Пабло II
12
Ismael Quispe
ВР
26
Fabio Agurto
ЦЗ
5
Cristian García
ЦЗ
20
Héctor Bazán
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
15
Nilton Ramirez
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
39
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
77
F. Zanelatto
ЦФ
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
22
Pablo Erustes
ЦФ
8
Lautaro Guzmán
ЦФ
3-5-2
23
31
6
22
18
50
29
10
Куэва
28
17
7
4-3-1-2
21
23
Эскобар
90
33
Ласо
45
24
6
16
10
Куальята
11
Видалес
9
26
26
10
Куэва
8
8
10
Куэва
28
15
15
28
18
39
39
18
10
Куальята
7
7
10
Куальята
9
22
22
9
16
8
8
16
Остались в запасе
Хуан Пабло II
Мельгар
12
Ismael Quispe
ВР
5
Cristian García
ЦЗ
20
Héctor Bazán
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
12
Карлос Каседа
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
77
F. Zanelatto
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
5
Cristian García
ЦЗ
20
Héctor Bazán
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
77
F. Zanelatto
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Главный тренер
Пабло де Мунер
Статистика матча Хуан Пабло II - Мельгар
1
1
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
9
Офсайды
0
3
Количество передач
339
441
Сейвы
7
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Информация о матче
Главный судья:
Micke Palomino, Peru
Стадион:
Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
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Хуан Пабло II
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Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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Хуан Пабло II
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 15 тур
Мельгар
4 : 1
16.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Хуан Пабло II
1 : 4
03.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Мельгар
4 : 1
16.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
1 : 1
10.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
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