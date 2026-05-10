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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Уанкайо - Хуан Пабло II
Спорт Уанкайо - Хуан Пабло II: обзор матча 10 мая 2026
Спорт Уанкайо
10.05.2026, воскресенье, 21:00
Перу. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Хуан Пабло II
20'
J. Sanguinetti
65'
P. Magallanes (П)
45+2'
M. Alaníz
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Уанкайо - Хуан Пабло II
Завершен
90'
+7'
Желтая карточка
Jimmy Valoyes
87'
81'
Желтая карточка
Martín Alaníz
75'
Замена
J. Canova
️️️️➡️️
Iago Iriarte
Замена
Jean Franco Falconi
️️️️➡️️
Jeremy Martin Rostaing
74'
Замена
Rick Campodonico
️️️️➡️️
Piero Magallanes
74'
70'
Замена
Christian Flores
️️️️➡️️
Cristian García
70'
Замена
️️️️➡️️
Maximiliano Juambeltz
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Piero Magallanes
65'
Замена
Yorleys Mena
️️️️➡️️
Franco Caballero
57'
56'
Замена
Nilton Ramirez
️️️️➡️️
Cristhian Tizon
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Martín Alaníz
Пас отдал
Cristhian Tizon
45'
Желтая карточка
Cristian García
45'
+2'
Замена
Jeremy Canela
️️️️➡️️
Nahuel Luján
33'
Травма
Nahuel Luján
32'
ГОЛ! 1:0!
J. Sanguinetti
Пас отдал
Piero Magallanes
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Уанкайо
12
Ángel Zamudio
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
26
Marcelo Gaona
ЦЗ
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
70
Jimmy Valoyes
ЦП
10
Nahuel Luján
ЦФ
11
J. Sanguinetti
ЦФ
23
Piero Magallanes
ЦФ
19
Ronal Huaccha
ЦФ
99
Franco Caballero
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Хуан Пабло II
23
Matias Vega
ВР
24
Iago Iriarte
ЦЗ
22
Martin Peralta
ЦЗ
26
Fabio Agurto
ЦЗ
5
Cristian García
ЦЗ
31
Jorge Toledo
ЦЗ
18
Erinson Ramirez
ЦП
50
Martín Alaníz
ЦП
28
Jack Durán
(К)
ЦП
29
Cristhian Tizon
ЦП
39
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Спорт Уанкайо
21
Diego Campos
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
9
Juan Martínez
ЦП
8
D. Carabano
ЦП
38
Edu Villar
ЦП
7
Rick Campodonico
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
17
Yorleys Mena
ЦФ
Хуан Пабло II
12
Ismael Quispe
ВР
30
J. Canova
ЦЗ
15
Nilton Ramirez
ЦП
20
Héctor Bazán
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
17
Adriano Espinoza
ЦФ
7
A. Henricks
ЦФ
3-2-5
12
28
2
26
22
70
11
99
19
23
10
3-2-4-1
23
26
5
31
24
22
50
28
29
18
39
28
16
16
28
23
7
7
23
10
20
20
10
99
17
17
99
24
30
30
24
29
15
15
29
5
8
8
5
Остались в запасе
Спорт Уанкайо
Хуан Пабло II
21
Diego Campos
ВР
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
9
Juan Martínez
ЦП
8
D. Carabano
ЦП
38
Edu Villar
ЦП
Главный тренер
Вильмар Валенсия
12
Ismael Quispe
ВР
20
Héctor Bazán
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
17
Adriano Espinoza
ЦФ
7
A. Henricks
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Остались в запасе
21
Diego Campos
ВР
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
9
Juan Martínez
ЦП
8
D. Carabano
ЦП
38
Edu Villar
ЦП
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
20
Héctor Bazán
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
17
Adriano Espinoza
ЦФ
7
A. Henricks
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Статистика матча Спорт Уанкайо - Хуан Пабло II
1
2
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
12
Офсайды
7
2
Количество передач
366
280
Сейвы
0
5
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ordonez, Peru
Стадион:
Estadio Huancayo, Huancayo
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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Спорт Уанкайо
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Уанкайо
2 : 2
24.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Уанкайо
2 : 2
24.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 15 тур
Мельгар
4 : 1
16.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса Атлетико
4 : 1
03.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Хуан Пабло II
1 : 4
03.05.2026
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