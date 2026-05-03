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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Хуан Пабло II - Университарио
Хуан Пабло II - Университарио: обзор матча 03 мая 2026
Хуан Пабло II
03.05.2026, воскресенье, 21:15
Перу. Лига 1, 13 тур
1 : 4
Завершен
Университарио
82'
M. Alaníz (П)
23'
Э. Флорес
24'
Э. Флорес
30'
Мигел
90'
C. Fara
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хуан Пабло II - Университарио
Завершен
90'
ГОЛ! 1:4!
Caín Fara
Пас отдал
Хайро Конча
90'
+1'
Замена
Nilton Ramirez
️️️️➡️️
Cristhian Tizon
88'
Желтая карточка
Paolo Fuentes
83'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Martín Alaníz
82'
81'
Желтая карточка
Martín Pérez Guedes
79'
Желтая карточка
Андерсон Сантамария
79'
Замена
Брайан Рейна
️️️️➡️️
Алекс Валера
Замена
Martin Peralta
️️️️➡️️
Fabio Agurto
75'
Замена
J. Canova
️️️️➡️️
Jorge Toledo
75'
74'
Замена
Хесус Кастильо
️️️️➡️️
Jorge Murrugarra
70'
Желтая карточка
Matías Di Benedetto
65'
Замена
Martín Pérez Guedes
️️️️➡️️
Мигел
65'
Замена
Хайро Конча
️️️️➡️️
Héctor Fértoli
46'
Замена
L. Alzugaray
️️️️➡️️
Эдисон Флорес
Замена
Cristian García
️️️️➡️️
Maximiliano Juambeltz
46'
30'
ГОЛ! 0:3!
Мигел
Пас отдал
Андерсон Сантамария
24'
ГОЛ! 0:2!
Эдисон Флорес
Пас отдал
Энди Поло
23'
ГОЛ! 0:1!
Эдисон Флорес
Пас отдал
Энди Поло
22'
Желтая карточка
Héctor Fértoli
Вторая желтая
Кристиан Куэва
3'
Желтая карточка
Кристиан Куэва
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хуан Пабло II
23
Matias Vega
ВР
31
Jorge Toledo
ЦЗ
6
Paolo Fuentes
ЦЗ
3
Arón Sánchez
ЦЗ
26
Fabio Agurto
ЦЗ
28
Jack Durán
ЦП
10
Кристиан Куэва
(К)
ЦП
18
Erinson Ramirez
ЦП
50
Martín Alaníz
ЦП
29
Cristhian Tizon
ЦП
39
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
2
Caín Fara
ЦЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
99
Мигел
АП
24
Энди Поло
ПВ
20
Алекс Валера
ЦФ
19
Эдисон Флорес
(К)
ЦФ
27
J. Carabali
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Хуан Пабло II
12
Ismael Quispe
ВР
5
Cristian García
ЦЗ
22
Martin Peralta
ЦЗ
30
J. Canova
ЦЗ
15
Nilton Ramirez
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
20
Héctor Bazán
ЦП
7
A. Henricks
ЦФ
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Кастильо
ОП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
77
Брайан Рейна
ЛВ
30
L. Alzugaray
ЦФ
4-5-1
23
31
3
26
6
10
Куэва
18
50
29
28
39
3-1-2-4
1
Ромеро
5
4
Сантамария
2
23
24
Поло
99
Мигел
8
27
19
Флорес
20
Валера
39
5
5
39
26
22
22
26
31
30
30
31
29
15
15
29
23
6
Кастильо
6
Кастильо
23
99
Мигел
16
16
99
Мигел
8
17
Конча
17
Конча
8
20
Валера
77
Рейна
77
Рейна
20
Валера
19
Флорес
30
30
19
Флорес
Остались в запасе
Хуан Пабло II
Университарио
12
Ismael Quispe
ВР
8
Christian Flores
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
20
Héctor Bazán
ЦП
7
A. Henricks
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
8
Christian Flores
ЦП
11
Luis Aliaga
ЦП
20
Héctor Bazán
ЦП
7
A. Henricks
ЦФ
Остались в запасе
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Статистика матча Хуан Пабло II - Университарио
2
1
4
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
9
Нарушения
6
24
Офсайды
1
1
Количество передач
242
408
Сейвы
5
0
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
1
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Информация о матче
Главный судья:
Jordi Espinoza, Peru
Стадион:
Estadio Mansiche, Trujillo
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Кахамарка
- : -
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Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
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2 : 1
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30.05.2026
Хуан Пабло II
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Университарио
0 : 0
27.05.2026
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Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
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Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Хуан Пабло II
1 : 4
03.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
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Университарио
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27.05.2026
Депортес Толима
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0 : 0
23.05.2026
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0 : 0
21.05.2026
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0 : 1
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