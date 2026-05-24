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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Уанкайо - Сьенсиано
Спорт Уанкайо - Сьенсиано: обзор матча 24 мая 2026
Спорт Уанкайо
24.05.2026, воскресенье, 21:15
Перу. Лига 1, 16 тур
2 : 2
Завершен
Сьенсиано
63'
P. Magallanes
90+5'
C. Garcés
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Уанкайо - Сьенсиано
Завершен
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Carlos Garcés
Пас отдал
Cristian Souza
90'
+6'
Желтая карточка
Ricardo Salcedo
84'
Замена
Edu Villar
️️️️➡️️
J. Sanguinetti
76'
Замена
️️️️➡️️
Piero Magallanes
76'
64'
Замена
Cristian Souza
️️️️➡️️
M. Martinich
Замена
️️️️➡️️
Yorleys Mena
64'
ГОЛ! 1:0!
Piero Magallanes
Пас отдал
D. Carabano
63'
58'
Замена
Carlos Garcés
️️️️➡️️
Matías Succar
57'
Замена
Alejandro Hohberg
️️️️➡️️
Ray Sandoval
Замена
Jeremy Canela
️️️️➡️️
Rick Campodonico
57'
Замена
D. Carabano
️️️️➡️️
Nahuel Luján
57'
Желтая карточка
Nahuel Luján
52'
46'
Замена
Didier La Torre
️️️️➡️️
Santiago Arias
46'
Замена
Gerson Barreto
️️️️➡️️
Alvaro Rojas
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Уанкайо
12
Ángel Zamudio
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
26
Marcelo Gaona
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
7
Rick Campodonico
ЦП
23
Piero Magallanes
ЦФ
11
J. Sanguinetti
ЦФ
10
Nahuel Luján
ЦФ
17
Yorleys Mena
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Сьенсиано
1
G. Falcon
ВР
3
Kevin Becerra
ЦЗ
13
C. Nunez
(К)
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
39
Henry Caparó
ЦЗ
17
Ray Sandoval
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
5
Santiago Arias
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
27
Alonso Yovera
ЦП
19
Matías Succar
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Спорт Уанкайо
21
Diego Campos
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
4
Juan Barreda
ЦЗ
20
Jeremy Canela
ЦП
70
Jimmy Valoyes
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
38
Edu Villar
ЦП
8
D. Carabano
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
88
Gerson Barreto
ЦП
7
Cristian Souza
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
21
Carlos Garcés
ЦФ
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
11
Neri Bandiera
ЦФ
4-2-4
12
16
26
92
2
22
7
23
17
10
11
4-5-1
1
13
16
39
3
17
5
37
27
8
19
7
20
20
7
11
38
38
11
10
8
8
10
37
88
88
37
16
7
7
16
5
18
18
5
19
21
21
19
17
10
10
17
Остались в запасе
Спорт Уанкайо
Сьенсиано
21
Diego Campos
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
4
Juan Barreda
ЦЗ
70
Jimmy Valoyes
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
31
Ítalo Espinoza
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
29
Ademar Robles
ЦП
11
Neri Bandiera
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Остались в запасе
21
Diego Campos
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
4
Juan Barreda
ЦЗ
70
Jimmy Valoyes
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Остались в запасе
31
Ítalo Espinoza
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
29
Ademar Robles
ЦП
11
Neri Bandiera
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Статистика матча Спорт Уанкайо - Сьенсиано
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
11
Офсайды
3
1
Количество передач
401
408
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Estadio Huancayo, Huancayo
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- : -
17.07.2026
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Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
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- : -
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