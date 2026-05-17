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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Сьенсиано - Альянса
Сьенсиано - Альянса: обзор матча 17 мая 2026
Сьенсиано
17.05.2026, воскресенье, 01:45
Перу. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Альянса
45+4'
M. Huaman
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьенсиано - Альянса
Завершен
90'
+6'
82'
Замена
Gaspar Gentile
️️️️➡️️
Jairo Vélez
82'
Замена
Jean Pierre Archimbaud
️️️️➡️️
Jesús Castillo
82'
Замена
Alan Cantero
️️️️➡️️
E. Castillo
72'
Замена
Federico Girotti
️️️️➡️️
Хосе Паоло Герреро
Замена
M. Martinich
️️️️➡️️
Ademar Robles
70'
68'
Желтая карточка
Луис Адвинкула
Замена
Matías Succar
️️️️➡️️
Neri Bandiera
65'
62'
Желтая карточка
Кристиан Карбахаль
Замена
Rotceh Aguilar
️️️️➡️️
Henry Caparó
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Marco Huaman
45'
+5'
Красная карточка
Renzo Salazar
29'
14'
Желтая карточка
Ренцо Гарсес
Желтая карточка
Carlos Garcés
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьенсиано
1
G. Falcon
ВР
4
Maximiliano Amondarain
ЦЗ
13
C. Nunez
ЦЗ
39
Henry Caparó
ЦЗ
7
Cristian Souza
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
11
Neri Bandiera
ЦФ
21
Carlos Garcés
(К)
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Альянса
1
Alejandro Duarte
ВР
31
Кристиан Карбахаль
ЛЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
6
Ренцо Гарсес
ЦЗ
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
8
E. Castillo
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
20
Jairo Vélez
ЦП
5
Эстебан Павес
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
26
Rotceh Aguilar
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
37
Alvaro Rojas
ЦП
27
Alonso Yovera
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
19
Matías Succar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
Альянса
23
Гильермо Вискарра
ВР
32
J. Garcia
ЦЗ
7
Fernando Gaibor
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
25
Gaspar Gentile
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
3-3-4
1
4
13
39
7
29
88
10
25
21
11
4-4-2
1
13
6
Гарсес
4
31
Карбахаль
15
20
5
Павес
8
17
Адвинкула
34
Герреро
39
26
26
39
29
16
16
29
11
19
19
11
15
29
29
15
20
25
25
20
8
11
11
8
34
Герреро
99
99
34
Герреро
Остались в запасе
Сьенсиано
Альянса
31
Ítalo Espinoza
ВР
37
Alvaro Rojas
ЦП
27
Alonso Yovera
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
23
Гильермо Вискарра
ВР
32
J. Garcia
ЦЗ
7
Fernando Gaibor
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
31
Ítalo Espinoza
ВР
37
Alvaro Rojas
ЦП
27
Alonso Yovera
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Остались в запасе
23
Гильермо Вискарра
ВР
32
J. Garcia
ЦЗ
7
Fernando Gaibor
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Сьенсиано - Альянса
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
10
Офсайды
1
7
Количество передач
345
272
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.6
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ordonez, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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