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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса - Спортинг Кристал
Альянса - Спортинг Кристал: обзор матча 10 мая 2026
Альянса
10.05.2026, воскресенье, 04:00
Перу. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг Кристал
90+3'
Э. Павес
72'
G. Cazonatti
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса - Спортинг Кристал
Завершен
ГОЛ! 1:1!
Эстебан Павес
Пас отдал
Jesús Castillo
90'
+3
90'
+1
Замена
Мартин Тавара
️️️️➡️️
Йошимар Йотун
90'
+6'
87'
Замена
Catriel Cabellos
️️️️➡️️
Луис Иберико
86'
Травма
Луис Иберико
Замена
Кевин Кеведо
️️️️➡️️
Jairo Vélez
76'
Желтая карточка
Gianfranco Chávez
75'
72'
ГОЛ! 0:1!
Gustavo Cazonatti
69'
Желтая карточка
Gustavo Cazonatti
Замена
Jesús Castillo
️️️️➡️️
Fernando Gaibor
68'
63'
Замена
Gabriel
️️️️➡️️
J. Gonzalez
63'
Замена
Irven Ávila
️️️️➡️️
Фелипе Визеу
Замена
Federico Girotti
️️️️➡️️
Luis Ramos
59'
Замена
Хосе Паоло Герреро
️️️️➡️️
Gaspar Gentile
59'
Замена
Кристиан Карбахаль
️️️️➡️️
Mateo Antoni
46'
45'
+1'
40'
Желтая карточка
Rafael Lutiger
37'
Желтая карточка
Луис Иберико
Желтая карточка
Mateo Antoni
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса
1
Alejandro Duarte
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
6
Ренцо Гарсес
(К)
ЦЗ
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
5
Эстебан Павес
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
20
Jairo Vélez
ЦП
8
E. Castillo
ЦП
25
Gaspar Gentile
ЦФ
9
Luis Ramos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
18
J. Gonzalez
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
(К)
ЦЗ
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
8
Leandro Sosa
ЦП
23
Макслорен Кастро
ЛВ
16
Луис Иберико
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Альянса
23
Гильермо Вискарра
ВР
31
Кристиан Карбахаль
ЛЗ
77
Josué Estrada
ЦЗ
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
99
Federico Girotti
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Спортинг Кристал
33
César Bautista
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
25
Мартин Тавара
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
27
Gabriel
ЦФ
11
Irven Ávila
ЦФ
28
Diego Otoya
ЦФ
4-4-2
1
13
6
Гарсес
4
3
5
Павес
20
8
7
9
25
3-2-2-1-2
1
Энрикес
5
18
19
Йотун
20
Араухо
90
Кристиано
55
8
23
Кастро
9
Визеу
16
Иберико
3
31
Карбахаль
31
Карбахаль
3
7
15
15
7
20
27
Кеведо
27
Кеведо
20
9
99
99
9
25
34
Герреро
34
Герреро
25
16
Иберико
21
21
16
Иберико
19
Йотун
25
Тавара
25
Тавара
19
Йотун
18
27
27
18
9
Визеу
11
11
9
Визеу
Остались в запасе
Альянса
Спортинг Кристал
23
Гильермо Вискарра
ВР
77
Josué Estrada
ЦЗ
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
33
César Bautista
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Остались в запасе
23
Гильермо Вискарра
ВР
77
Josué Estrada
ЦЗ
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
Остались в запасе
33
César Bautista
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Статистика матча Альянса - Спортинг Кристал
2
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
14
12
Офсайды
2
1
Количество передач
458
365
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.44
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Menendez, Peru
Стадион:
Алехандро Вильянуэва
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