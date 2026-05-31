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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Кахамарка - Альянса
Кахамарка - Альянса: обзор матча 31 мая 2026
Кахамарка
31.05.2026, воскресенье, 21:15
Перу. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Альянса
54'
F. Girotti
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кахамарка - Альянса
Завершен
90'
+4'
Замена
Fernando Ocas
️️️️➡️️
Sebastián Enciso
83'
Замена
Sebastien Pineau
️️️️➡️️
Brandon Palacios
83'
76'
Замена
Кристиан Карбахаль
️️️️➡️️
Mateo Antoni
75'
Травма
Mateo Antoni
62'
Замена
Gaspar Gentile
️️️️➡️️
Jean Pierre Archimbaud
54'
ГОЛ! 0:1!
Federico Girotti
Пас отдал
E. Castillo
46'
Замена
️️️️➡️️
Gianfranco Chávez
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кахамарка
12
Samuel Aspajo
ВР
44
Carlos Gómez
ЦЗ
14
A. Rodas
ЦЗ
6
Pablo Míguez
ЦЗ
13
Ricardo Lagos
ЦЗ
27
Jonathan Betancourt
ЦП
18
Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo
ЦП
11
Mauricio Arrasco
ЦП
31
Sebastián Enciso
ЦП
9
Hernán Barcos
(К)
ЦФ
17
Brandon Palacios
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Альянса
1
Alejandro Duarte
ВР
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
6
Ренцо Гарсес
(К)
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
15
Jesús Castillo
ЦП
5
Эстебан Павес
ЦП
8
E. Castillo
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
99
Federico Girotti
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Кахамарка
1
Carlos Mosquera
ВР
30
Jhan Vega
ЦЗ
26
Hairo Timaná
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
20
C. Meza
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
32
Patrick Alegría
ЦФ
7
Sebastien Pineau
ЦФ
29
Fernando Ocas
ЦФ
Альянса
12
Ángel de la Cruz
ВР
31
Кристиан Карбахаль
ЛЗ
32
J. Garcia
ЦЗ
21
Пьеро Кари
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
30
G. Motta
ЦФ
25
Gaspar Gentile
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
4-4-2
12
44
6
13
14
27
11
31
18
17
9
4-4-2
1
6
Гарсес
3
13
4
5
Павес
8
29
15
17
Адвинкула
99
17
7
7
17
31
29
29
31
3
31
Карбахаль
31
Карбахаль
3
29
25
25
29
Остались в запасе
Кахамарка
Альянса
1
Carlos Mosquera
ВР
30
Jhan Vega
ЦЗ
26
Hairo Timaná
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
20
C. Meza
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
32
Patrick Alegría
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
12
Ángel de la Cruz
ВР
32
J. Garcia
ЦЗ
21
Пьеро Кари
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
30
G. Motta
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
1
Carlos Mosquera
ВР
30
Jhan Vega
ЦЗ
26
Hairo Timaná
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
20
C. Meza
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
32
Patrick Alegría
ЦФ
Остались в запасе
12
Ángel de la Cruz
ВР
32
J. Garcia
ЦЗ
21
Пьеро Кари
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
30
G. Motta
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Кахамарка - Альянса
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
10
10
Офсайды
2
3
Количество передач
305
435
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ordonez, Peru
Стадион:
Эстадио Хероес де Сан-Рамон
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