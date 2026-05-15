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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Кахамарка - Спортинг Кристал
Кахамарка - Спортинг Кристал: обзор матча 15 мая 2026
Кахамарка
15.05.2026, пятница, 23:00
Перу. Лига 1, 15 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг Кристал
62'
H. Barcos
90+6'
S. Pineau
24'
Й. Йотун
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кахамарка - Спортинг Кристал
Завершен
Замена
Fernando Ocas
️️️️➡️️
Sebastián Enciso
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Sebastien Pineau
Пас отдал
Ricardo Lagos
90'
+6
Желтая карточка
Axel Moyano
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Mateo Rodríguez
Замена
Axel Moyano
️️️️➡️️
Mauricio Arrasco
90'
+2
90'
+6'
Замена
Sebastien Pineau
️️️️➡️️
Brandon Palacios
89'
Желтая карточка
Mauricio Arrasco
82'
76'
Замена
Mateo Rodríguez
️️️️➡️️
Irven Ávila
76'
Замена
Ian Wisdom
️️️️➡️️
Йошимар Йотун
75'
Замена
Catriel Cabellos
️️️️➡️️
Gustavo Cazonatti
72'
Желтая карточка
Мигель Араухо
ГОЛ! 1:1!
Hernán Barcos
Пас отдал
Sebastián Enciso
62'
61'
Замена
Мартин Тавара
️️️️➡️️
J. Gonzalez
60'
Желтая карточка
Луис Абрам
Желтая карточка
Ricardo Lagos
59'
Гол отменен - фол
Sebastián Enciso
53'
Замена
️️️️➡️️
C. Meza
46'
45'
+2'
35'
Замена
Gabriel
️️️️➡️️
Луис Иберико
34'
Травма
Луис Иберико
Желтая карточка
Brandon Palacios
25'
24'
ГОЛ! 0:1!
Йошимар Йотун
Пас отдал
Луис Абрам
22'
Желтая карточка
J. Gonzalez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кахамарка
12
Samuel Aspajo
ВР
44
Carlos Gómez
ЦЗ
14
A. Rodas
ЦЗ
22
Matias Almiron
ЦЗ
13
Ricardo Lagos
ЦЗ
11
Mauricio Arrasco
ЦП
18
Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo
ЦП
31
Sebastián Enciso
ЦП
20
C. Meza
ЦП
9
Hernán Barcos
(К)
ЦФ
17
Brandon Palacios
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
18
J. Gonzalez
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
(К)
ЦЗ
8
Leandro Sosa
ЦП
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
23
Макслорен Кастро
ЛВ
11
Irven Ávila
ЦФ
16
Луис Иберико
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Кахамарка
1
Carlos Mosquera
ВР
4
Anthony Rosell
ЦЗ
30
Jhan Vega
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
19
Said Peralta
ЦП
27
Jonathan Betancourt
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
7
Sebastien Pineau
ЦФ
29
Fernando Ocas
ЦФ
Спортинг Кристал
33
César Bautista
ВР
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
25
Мартин Тавара
ЦП
21
Catriel Cabellos
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
97
Mateo Rodríguez
ЦФ
4-4-2
12
44
22
13
14
11
31
20
18
17
9
3-2-2-1-2
1
Энрикес
96
Абрам
18
19
Йотун
20
Араухо
90
Кристиано
8
55
23
Кастро
16
Иберико
11
11
8
8
11
17
7
7
17
31
29
29
31
18
25
Тавара
25
Тавара
18
55
21
21
55
19
Йотун
26
26
19
Йотун
16
Иберико
27
27
16
Иберико
11
97
97
11
Остались в запасе
Кахамарка
Спортинг Кристал
1
Carlos Mosquera
ВР
4
Anthony Rosell
ЦЗ
30
Jhan Vega
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
19
Said Peralta
ЦП
27
Jonathan Betancourt
ЦП
Главный тренер
Карлос Сильвестри
33
César Bautista
ВР
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Остались в запасе
1
Carlos Mosquera
ВР
4
Anthony Rosell
ЦЗ
30
Jhan Vega
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
19
Said Peralta
ЦП
27
Jonathan Betancourt
ЦП
Остались в запасе
33
César Bautista
ВР
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Статистика матча Кахамарка - Спортинг Кристал
5
4
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
9
Офсайды
5
1
Количество передач
328
414
Сейвы
6
7
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
6
4
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Estadio Heroes de San Ramon, Cajamarca
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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Кахамарка
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
3 : 2
01.06.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Кахамарка
1 : 1
31.05.2026
Альянса
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
24.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Кахамарка
1 : 1
31.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
24.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 15 тур
Кахамарка
3 : 1
15.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
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01.06.2026
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15.05.2026
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