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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Кахамарка - Спорт Бойз
Кахамарка - Спорт Бойз: обзор матча 02 мая 2026
Кахамарка
02.05.2026, суббота, 21:00
Перу. Лига 1, 13 тур
3 : 2
Завершен
Спорт Бойз
25'
O. Mora (АГ)
36'
M. Arrasco
68'
B. Palacios
48'
L. Urruti
79'
E. Saba
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кахамарка - Спорт Бойз
Завершен
Замена
Emmanuel Páucar
️️️️➡️️
Sebastián Enciso
90'
+5
90'
+6'
Замена
Pablo Lavandeira
️️️️➡️️
Brandon Palacios
82'
79'
ГОЛ! 3:2!
Emilio Saba
Пас отдал
C. Lopez
Замена
Axel Moyano
️️️️➡️️
Mauricio Arrasco
76'
74'
Замена
Erick Gonzales
️️️️➡️️
Мигель Трауко
74'
Замена
️️️️➡️️
Jostin Alarcón
Желтая карточка
Brandon Palacios
69'
ГОЛ! 3:1!
Brandon Palacios
68'
66'
Замена
C. Lopez
️️️️➡️️
Перси Лиза
61'
Желтая карточка
Карлос Самбрано
48'
ГОЛ! 2:1!
Luis Urruti
Пас отдал
Jostin Alarcón
46'
Замена
Federico Illanes
️️️️➡️️
Oslimg Mora
45'
Травма
Oslimg Mora
45'
+3'
Желтая карточка
Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo
44'
39'
Желтая карточка
Oslimg Mora
ГОЛ! 2:0!
Mauricio Arrasco
36'
Желтая карточка
Matias Almiron
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Oslimg Mora
25'
Желтая карточка
A. Rodas
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кахамарка
12
Samuel Aspajo
ВР
44
Carlos Gómez
ЦЗ
14
A. Rodas
ЦЗ
22
Matias Almiron
ЦЗ
13
Ricardo Lagos
ЦЗ
11
Mauricio Arrasco
ЦП
31
Sebastián Enciso
ЦП
20
C. Meza
ЦП
18
Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo
ЦП
9
Hernán Barcos
(К)
ЦФ
17
Brandon Palacios
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Спорт Бойз
22
Diego Melián
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
17
Emilio Saba
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Hansell Riojas
(К)
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
10
Jostin Alarcón
ЦП
24
Oslimg Mora
ЦП
9
Luciano Nequecaur
ЦФ
11
Luis Urruti
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Кахамарка
1
Carlos Mosquera
ВР
5
Brian Bernaola
ЦЗ
30
Jhan Vega
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
8
Axel Moyano
ЦП
19
Said Peralta
ЦП
27
Jonathan Betancourt
ЦП
10
Pablo Lavandeira
ЦФ
32
Patrick Alegría
ЦФ
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
ВР
4
Renzo Alfani
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
5
Federico Illanes
ЦП
7
C. Lopez
ЦП
28
Erick Gonzales
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
36
Nicolas Paz
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
4-4-2
12
44
22
13
14
11
20
18
31
17
9
3-2-2-3
22
3
Самбрано
26
13
17
47
Трауко
10
24
30
Лиза
11
9
31
25
25
31
11
8
8
11
17
10
10
17
24
5
5
24
30
Лиза
7
7
30
Лиза
47
Трауко
28
28
47
Трауко
Остались в запасе
Кахамарка
Спорт Бойз
1
Carlos Mosquera
ВР
5
Brian Bernaola
ЦЗ
30
Jhan Vega
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
19
Said Peralta
ЦП
27
Jonathan Betancourt
ЦП
32
Patrick Alegría
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
1
Steven Rivadeneyra
ВР
4
Renzo Alfani
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
80
Juan Torres
ЦП
36
Nicolas Paz
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Остались в запасе
1
Carlos Mosquera
ВР
5
Brian Bernaola
ЦЗ
30
Jhan Vega
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
19
Said Peralta
ЦП
27
Jonathan Betancourt
ЦП
32
Patrick Alegría
ЦФ
Остались в запасе
1
Steven Rivadeneyra
ВР
4
Renzo Alfani
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
80
Juan Torres
ЦП
36
Nicolas Paz
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Статистика матча Кахамарка - Спорт Бойз
4
2
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
24
12
Офсайды
3
0
Количество передач
242
362
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Информация о матче
Главный судья:
David Huaman, Peru
Стадион:
Estadio Heroes de San Ramon, Cajamarca
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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Кахамарка
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Кахамарка
1 : 1
31.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
24.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Кахамарка
1 : 1
31.05.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
24.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 15 тур
Кахамарка
3 : 1
15.05.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Бойз
0 : 0
12.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
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