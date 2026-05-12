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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Бойз - Университарио
Спорт Бойз - Университарио: обзор матча 12 мая 2026
Спорт Бойз
12.05.2026, вторник, 04:30
Перу. Лига 1, 14 тур
0 : 0
Завершен
Университарио
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Бойз - Университарио
Завершен
90'
+5'
83'
Замена
Jose Rivera
️️️️➡️️
L. Alzugaray
82'
Замена
Брайан Рейна
️️️️➡️️
Jorge Murrugarra
81'
Травма
Jorge Murrugarra
Замена
Перси Лиза
️️️️➡️️
Nilson Loyola
74'
Желтая карточка
Hansell Riojas
71'
69'
Замена
Martín Pérez Guedes
️️️️➡️️
Héctor Fértoli
Замена
C. Lopez
️️️️➡️️
Mathias Llontop
62'
Замена
Jostin Alarcón
️️️️➡️️
Мигель Трауко
62'
58'
Замена
Хесус Кастильо
️️️️➡️️
Эдисон Флорес
58'
Замена
Сесар Инга
️️️️➡️️
Хайро Конча
45'
+2'
Желтая карточка
Мигель Трауко
30'
1'
Красная карточка
J. Carabali
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Бойз
22
Diego Melián
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
17
Emilio Saba
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Hansell Riojas
(К)
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
24
Oslimg Mora
ЦП
8
C. H. Da
ЦП
11
Luis Urruti
ЦФ
9
Luciano Nequecaur
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
2
Caín Fara
ЦЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
19
Эдисон Флорес
(К)
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
27
J. Carabali
ЦФ
30
L. Alzugaray
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
ВР
4
Renzo Alfani
ЦЗ
80
Juan Torres
ЦП
7
C. Lopez
ЦП
10
Jostin Alarcón
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
28
Erick Gonzales
ЦП
36
Nicolas Paz
ЦП
30
Перси Лиза
ЦФ
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Кастильо
ОП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
99
Мигел
АП
77
Брайан Рейна
ЛВ
3-2-2-2
22
26
29
13
47
Трауко
3
Самбрано
24
8
9
11
3-2-1-4
1
Ромеро
2
3
5
23
17
Конча
24
Поло
30
27
8
19
Флорес
13
7
7
13
47
Трауко
10
10
47
Трауко
29
30
Лиза
30
Лиза
29
17
Конча
33
Инга
33
Инга
17
Конча
19
Флорес
6
Кастильо
6
Кастильо
19
Флорес
8
16
16
8
30
11
11
30
23
77
Рейна
77
Рейна
23
Остались в запасе
Спорт Бойз
Университарио
1
Steven Rivadeneyra
ВР
4
Renzo Alfani
ЦЗ
80
Juan Torres
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
28
Erick Gonzales
ЦП
36
Nicolas Paz
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
25
Miguel Vargas
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
99
Мигел
АП
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Остались в запасе
1
Steven Rivadeneyra
ВР
4
Renzo Alfani
ЦЗ
80
Juan Torres
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
28
Erick Gonzales
ЦП
36
Nicolas Paz
ЦП
Остались в запасе
25
Miguel Vargas
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
99
Мигел
АП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Статистика матча Спорт Бойз - Университарио
3
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
11
Офсайды
2
1
Количество передач
543
171
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
54
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.24
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Национальный
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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Спорт Бойз
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
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Перу. Лига 1, 17 тур
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1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Кубок Либертадорес, 6 тур
Университарио
0 : 0
27.05.2026
Депортес Толима
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Бойз
0 : 0
12.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
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Университарио
0 : 0
27.05.2026
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Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
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Насьональ
0 : 0
21.05.2026
Университарио
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16.05.2026
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