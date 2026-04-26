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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спорт Бойз - Хуан Пабло II
Спорт Бойз - Хуан Пабло II: обзор матча 26 апреля 2026
Спорт Бойз
26.04.2026, воскресенье, 03:00
Перу. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Хуан Пабло II
60'
O. Mora
72'
К. Куэва (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Бойз - Хуан Пабло II
Завершен
Желтая карточка
Карлос Самбрано
90'
+3
90'
+4'
Замена
️️️️➡️️
Nilson Loyola
89'
87'
Замена
A. Henricks
️️️️➡️️
Maximiliano Juambeltz
86'
Замена
Cristian García
️️️️➡️️
Jack Durán
82'
Замена
Luis Aliaga
️️️️➡️️
Кристиан Куэва
Замена
Rolando Diaz
️️️️➡️️
Jostin Alarcón
77'
Замена
Erick Gonzales
️️️️➡️️
Luis Urruti
77'
73'
Желтая карточка
Кристиан Куэва
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Кристиан Куэва
Желтая карточка
Hansell Riojas
67'
Замена
C. Lopez
️️️️➡️️
Перси Лиза
60'
ГОЛ! 1:0!
Oslimg Mora
Пас отдал
Luciano Nequecaur
60'
58'
Желтая карточка
Jack Durán
Желтая карточка
Luis Urruti
53'
46'
Замена
Martin Peralta
️️️️➡️️
Jorge Toledo
45'
+5'
Желтая карточка
Jostin Alarcón
25'
20'
Красная карточка
Iago Iriarte
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Бойз
22
Diego Melián
ВР
26
Hansell Riojas
(К)
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
10
Jostin Alarcón
ЦП
8
C. H. Da
ЦП
24
Oslimg Mora
ЦП
30
Перси Лиза
ЦФ
11
Luis Urruti
ЦФ
9
Luciano Nequecaur
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Хуан Пабло II
23
Matias Vega
ВР
31
Jorge Toledo
ЦЗ
24
Iago Iriarte
ЦЗ
3
Arón Sánchez
ЦЗ
16
Piero Anton
ЦЗ
50
Martín Alaníz
ЦП
29
Cristhian Tizon
ЦП
10
Кристиан Куэва
(К)
ЦП
18
Erinson Ramirez
ЦП
28
Jack Durán
ЦП
39
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
ВР
36
Nicolas Paz
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
28
Erick Gonzales
ЦП
7
C. Lopez
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
Хуан Пабло II
12
Ismael Quispe
ВР
22
Martin Peralta
ЦЗ
5
Cristian García
ЦЗ
30
J. Canova
ЦЗ
11
Luis Aliaga
ЦП
8
Christian Flores
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
7
A. Henricks
ЦФ
4-3-3
22
26
29
13
3
Самбрано
10
8
24
9
11
30
Лиза
4-5-1
23
24
3
16
31
50
10
Куэва
18
28
29
39
11
28
28
11
30
Лиза
7
7
30
Лиза
10
14
14
10
31
22
22
31
28
5
5
28
10
Куэва
11
11
10
Куэва
39
7
7
39
Остались в запасе
Спорт Бойз
Хуан Пабло II
1
Steven Rivadeneyra
ВР
36
Nicolas Paz
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
12
Ismael Quispe
ВР
30
J. Canova
ЦЗ
8
Christian Flores
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Остались в запасе
1
Steven Rivadeneyra
ВР
36
Nicolas Paz
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
80
Juan Torres
ЦП
Остались в запасе
12
Ismael Quispe
ВР
30
J. Canova
ЦЗ
8
Christian Flores
ЦП
80
Jorge Quijano
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Главный тренер
Сантьяго Акасиете
Статистика матча Спорт Бойз - Хуан Пабло II
5
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
18
6
Офсайды
1
1
Количество передач
229
250
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Ureta, Peru
Стадион:
Estadio Miguel Grau, Callao
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
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Спорт Бойз
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Бойз
0 : 0
12.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Уанкайо
2 : 1
10.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 13 тур
Хуан Пабло II
1 : 4
03.05.2026
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