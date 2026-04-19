Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса Атлетико - Спорт Бойз
Альянса Атлетико - Спорт Бойз: обзор матча 19 апреля 2026
Альянса Атлетико
19.04.2026, воскресенье, 23:00
Перу. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Спорт Бойз
90+10'
H. Riojas
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса Атлетико - Спорт Бойз
Завершен
90'
+10
ГОЛ! 0:1!
Hansell Riojas
Пас отдал
Jostin Alarcón
90'
+14'
88'
Красная карточка
Мигель Трауко
Красная карточка
German Diaz
88'
86'
Желтая карточка
Карлос Самбрано
Желтая карточка
Anthony Gordillo
82'
80'
Замена
Rolando Diaz
️️️️➡️️
Перси Лиза
80'
Замена
Juan González Peña
️️️️➡️️
Mathias Llontop
Замена
Roman Gaston Suarez
️️️️➡️️
Ariel Muñoz
73'
Травма
Ariel Muñoz
72'
Замена
Franco Coronel
️️️️➡️️
G. Penilla C. + Bou
68'
Замена
Ariel Muñoz
️️️️➡️️
Jimmy Pérez
68'
Замена
Franchesco Flores
️️️️➡️️
Jorge del Castillo
64'
Замена
Guillermo Larios
️️️️➡️️
V. Robaldo
64'
61'
Желтая карточка
Перси Лиза
Желтая карточка
V. Robaldo
59'
45'
+5'
Желтая карточка
German Diaz
39'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
21
Erick Perleche
ЦЗ
25
Williams Guzmán
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
24
Anthony Gordillo
ЦЗ
15
Hernan Lupu
(К)
ЦЗ
10
German Diaz
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
20
Jimmy Pérez
ЦП
22
Jorge del Castillo
ЦП
9
V. Robaldo
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Спорт Бойз
22
Diego Melián
ВР
26
Hansell Riojas
(К)
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
29
Nilson Loyola
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
80
Juan Torres
ЦП
10
Jostin Alarcón
ЦП
8
C. H. Da
ЦП
24
Oslimg Mora
ЦП
9
Luciano Nequecaur
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Альянса Атлетико
1
Eder Hermoza
ВР
37
Juan Delgado
ЦЗ
2
Roman Gaston Suarez
ЦЗ
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
23
Ariel Muñoz
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
11
Guillermo Larios
ЦФ
7
Franco Coronel
ЦФ
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Federico Illanes
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
36
Nicolas Paz
ЦП
21
Alexis Huaman
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
3-2-4-1
95
6
24
15
25
21
10
20
22
17
9
4-4-2
22
3
Самбрано
29
13
26
10
8
24
80
30
Лиза
9
2
2
22
8
8
22
20
23
23
20
9
11
11
9
17
7
7
17
47
Трауко
47
Трауко
13
23
23
13
30
Лиза
14
14
30
Лиза
Остались в запасе
Альянса Атлетико
Спорт Бойз
1
Eder Hermoza
ВР
37
Juan Delgado
ЦЗ
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
16
Stefano Fernández
ЦП
Главный тренер
Лусиано Тейлер
1
Steven Rivadeneyra
ВР
5
Federico Illanes
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
36
Nicolas Paz
ЦП
21
Alexis Huaman
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Остались в запасе
1
Eder Hermoza
ВР
37
Juan Delgado
ЦЗ
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
16
Stefano Fernández
ЦП
Остались в запасе
1
Steven Rivadeneyra
ВР
5
Federico Illanes
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
36
Nicolas Paz
ЦП
21
Alexis Huaman
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Статистика матча Альянса Атлетико - Спорт Бойз
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
13
Офсайды
1
1
Количество передач
323
243
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Menendez, Peru
Стадион:
Estadio Campeones del 36, Sullana
Новости команд
Все
Альянса Атлетико
Спорт Бойз
«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
Больше новостей
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
Все
Альянса Атлетико
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Копа Судамерикана, 6 тур
Тигре
2 : 0
29.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
24.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Копа Судамерикана, 6 тур
Тигре
2 : 0
29.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
24.05.2026
Кахамарка
Копа Судамерикана, 5 тур
Макара
0 : 0
22.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 15 тур
Хуан Пабло II
0 : 2
16.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Бойз
0 : 0
12.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
Спорт Бойз
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+