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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Куско - Спорт Уанкайо
Куско - Спорт Уанкайо: обзор матча 26 апреля 2026
Куско
26.04.2026, воскресенье, 21:15
Перу. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Спорт Уанкайо
2'
F. Callejo
58'
I. Colman
20'
Y. Mena
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куско - Спорт Уанкайо
Завершен
Замена
Carlos Gamarra
️️️️➡️️
J. Manzaneda
90'
+3
90'
+9'
80'
Замена
Piero Magallanes
️️️️➡️️
Ricardo Salcedo
78'
Желтая карточка
J. Sanguinetti
Замена
Oswaldo Valenzuela
️️️️➡️️
Carlos Diez
76'
Замена
Juan Tévez
️️️️➡️️
F. Callejo
75'
72'
Замена
Rick Campodonico
️️️️➡️️
Nahuel Luján
72'
Замена
Jeremy Canela
️️️️➡️️
Franco Caballero
67'
Замена
️️️️➡️️
Yorleys Mena
67'
Замена
D. Carabano
️️️️➡️️
Edu Villar
Замена
Габриэль Карабахаль
️️️️➡️️
Iván Colman
60'
Замена
Nicolás Silva
️️️️➡️️
Lucas Colitto
60'
ГОЛ! 2:1!
Iván Colman
Пас отдал
J. Manzaneda
58'
45'
+2'
Желтая карточка
José Zevallos
44'
Желтая карточка
Iván Colman
41'
23'
Желтая карточка
Hugo Ángeles
20'
ГОЛ! 1:1!
Yorleys Mena
Пас отдал
Nahuel Luján
ГОЛ! 1:0!
F. Callejo
Пас отдал
J. Manzaneda
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
37
Gu Choi
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
21
José Zevallos
ЦЗ
7
J. Manzaneda
ЦП
22
Lucas Colitto
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
10
Iván Colman
(К)
ЦП
9
F. Callejo
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Спорт Уанкайо
12
Ángel Zamudio
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
4
Juan Barreda
ЦЗ
26
Marcelo Gaona
ЦЗ
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
38
Edu Villar
ЦП
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
11
J. Sanguinetti
ЦФ
10
Nahuel Luján
ЦФ
99
Franco Caballero
ЦФ
17
Yorleys Mena
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Куско
13
Andy Vidal
ВР
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
5
Miguel Aucca
ЦП
26
Nicolás Silva
ЦП
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
11
Juan Tévez
ЦФ
Спорт Уанкайо
21
Diego Campos
ВР
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
9
Juan Martínez
ЦП
8
D. Carabano
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
7
Rick Campodonico
ЦП
23
Piero Magallanes
ЦФ
19
Ronal Huaccha
ЦФ
4-5-1
28
24
6
21
37
22
88
14
10
7
9
4-2-4
12
4
26
2
16
38
22
17
99
10
11
7
2
2
7
22
26
26
22
14
16
16
14
10
27
Карабахаль
27
Карабахаль
10
9
11
11
9
38
8
8
38
99
20
20
99
10
7
7
10
22
23
23
22
Остались в запасе
Куско
Спорт Уанкайо
13
Andy Vidal
ВР
15
Jose Bolivar
ЦЗ
5
Miguel Aucca
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
21
Diego Campos
ВР
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
9
Juan Martínez
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
15
Jose Bolivar
ЦЗ
5
Miguel Aucca
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
Остались в запасе
21
Diego Campos
ВР
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
9
Juan Martínez
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Статистика матча Куско - Спорт Уанкайо
2
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
6
Количество передач
407
376
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Информация о матче
Главный судья:
Italo Gonzales,
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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