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Перу. Лига 1
УТ де Кахамарка - Сьенсиано
УТ де Кахамарка - Сьенсиано: обзор матча 26 апреля 2026
УТ де Кахамарка
26.04.2026, воскресенье, 19:00
Перу. Лига 1, 12 тур
2 : 2
Завершен
Сьенсиано
45+1'
D. Camacho
65'
A. Arroyo
69'
A. Hohberg (П)
90+8'
A. Hohberg (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТ де Кахамарка - Сьенсиано
Завершен
Красная карточка
Piero Serra
90'
+11
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Alejandro Hohberg
90'
+2
Красная карточка
Gonzalo Aguirre
90'
+11'
Замена
Luis Garro
️️️️➡️️
Gilmar Paredes
83'
Замена
Joshua Cantt
️️️️➡️️
A. Munoz
82'
Замена
Luis Arce
️️️️➡️️
David Camacho
70'
69'
Замена
Ademar Robles
️️️️➡️️
Henry Caparó
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Alejandro Hohberg
Желтая карточка
Bruno Duarte
67'
ГОЛ! 2:0!
A. Arroyo
Пас отдал
A. Munoz
65'
Замена
Manuel Ganoza
️️️️➡️️
Dylan Caro
64'
Желтая карточка
Piero Serra
63'
48'
Гол отменен - офсайд
Carlos Garcés
46'
Замена
Carlos Garcés
️️️️➡️️
Gonzalo Aguirre
46'
Замена
Neri Bandiera
️️️️➡️️
Gerson Barreto
46'
Замена
Cristian Souza
️️️️➡️️
Alvaro Rojas
46'
Замена
Alejandro Hohberg
️️️️➡️️
Renzo Salazar
46'
Замена
M. Martinich
️️️️➡️️
Sebastian Cavero
ГОЛ! 1:0!
David Camacho
Пас отдал
A. Munoz
45'
+1
45'
+4'
24'
Желтая карточка
Gerson Barreto
Желтая карточка
Marcos Lliuya
24'
Замена
Ignacio Barrios
️️️️➡️️
Анхело Кампос
8'
Травма
Анхело Кампос
7'
3'
Гол отменен - игра рукой
Matías Succar
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТ де Кахамарка
1
Анхело Кампос
(К)
ВР
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
27
Piero Serra
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
13
Dylan Caro
ЦЗ
19
A. Munoz
ЦП
8
David Dioses
ЦП
16
Arquímedes Figuera
ЦП
22
David Camacho
ЦП
10
Marcos Lliuya
ЦП
11
A. Arroyo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Сьенсиано
1
G. Falcon
ВР
26
Rotceh Aguilar
ЦЗ
13
C. Nunez
(К)
ЦЗ
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
39
Henry Caparó
ЦЗ
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
27
Alonso Yovera
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
19
Matías Succar
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
УТ де Кахамарка
29
Ignacio Barrios
ВР
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
17
Luis Garro
ЦЗ
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
88
Luis Arce
ЦП
15
Joshua Cantt
ЦП
18
Santiago Gálvez
ЦФ
14
M. Rasmussen
ЦФ
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
16
M. Martinich
ЦЗ
3
Kevin Becerra
ЦЗ
7
Cristian Souza
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
11
Neri Bandiera
ЦФ
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
21
Carlos Garcés
ЦФ
4-5-1
1
Кампос
35
2
13
27
8
16
22
10
19
11
4-4-2
1
13
14
39
26
88
27
37
8
25
19
1
Кампос
29
29
1
Кампос
13
3
3
13
35
17
17
35
22
88
88
22
19
15
15
19
14
16
16
14
37
7
7
37
39
29
29
39
88
11
11
88
25
10
10
25
8
21
21
8
Остались в запасе
УТ де Кахамарка
Сьенсиано
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
18
Santiago Gálvez
ЦФ
14
M. Rasmussen
ЦФ
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
31
Ítalo Espinoza
ВР
3
Kevin Becerra
ЦЗ
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Остались в запасе
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
18
Santiago Gálvez
ЦФ
14
M. Rasmussen
ЦФ
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
Остались в запасе
31
Ítalo Espinoza
ВР
3
Kevin Becerra
ЦЗ
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Статистика матча УТ де Кахамарка - Сьенсиано
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
17
10
Офсайды
1
2
Количество передач
299
348
Сейвы
5
2
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
7
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Информация о матче
Главный судья:
Michael Espinoza, Peru
Стадион:
Estadio Heroes de San Ramon, Cajamarca
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Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
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