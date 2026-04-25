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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Комерсиантес Унидос - Спортинг Кристал
Комерсиантес Унидос - Спортинг Кристал: обзор матча 25 апреля 2026
Комерсиантес Унидос
25.04.2026, суббота, 23:30
Перу. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг Кристал
11'
M. Sen
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комерсиантес Унидос - Спортинг Кристал
Завершен
Желтая карточка
Thiago Salinas
90'
+3
90'
+5'
81'
Замена
José Mellán
️️️️➡️️
Leonardo Díaz
81'
Замена
Diego Otoya
️️️️➡️️
Ian Wisdom
Замена
Carlos Correa
️️️️➡️️
Алексис Ариас
73'
Замена
Maximiliano Perez
️️️️➡️️
Matias Sen
73'
Желтая карточка
Agustin Rodriguez
71'
Замена
Thiago Salinas
️️️️➡️️
Rodrigo Vilca
67'
64'
Замена
Catriel Cabellos
️️️️➡️️
Кристиан Бенавенте
64'
Замена
Mateo Rodríguez
️️️️➡️️
Фелипе Визеу
Замена
Jose Antonio Parodi
️️️️➡️️
Daniel Lino
59'
45'
+6
Желтая карточка
Fabián Lora
45'
+4'
29'
Желтая карточка
Alejandro Pósito
28'
Замена
Макслорен Кастро
️️️️➡️️
Луис Абрам
27'
Травма
Луис Абрам
ГОЛ! 1:0!
Matias Sen
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комерсиантес Унидос
17
Matías Córdova
ВР
16
Fabio Rojas
ЦЗ
40
Flavio Alcedo
ЦЗ
30
Piero Guzman
ЦЗ
15
Alexis Cossio
ЦЗ
19
Daniel Lino
ЦЗ
4
Алексис Ариас
ЦП
11
Josuee Herrera
ЦП
18
Agustin Rodriguez
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
9
Matias Sen
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
37
Fabián Lora
ЦЗ
32
Leonardo Díaz
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
18
J. Gonzalez
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Santiago González
ЦП
25
Мартин Тавара
(К)
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Комерсиантес Унидос
99
José Charún
ВР
3
Christian Vasquez
ЦЗ
20
Jose Antonio Parodi
ЦП
7
Miguel Carranza
ЦП
14
Thiago Salinas
ЦП
5
Carlos Correa
ЦП
10
Mathias Carpio
ЦП
13
Maximiliano Perez
ЦФ
50
Jean Carlo Olivares
ЦФ
Спортинг Кристал
33
César Bautista
ВР
41
Joao Cuenca
ЦЗ
2
Duham Ballumbrosio
ЦЗ
44
Gerson Castillo
ЦП
21
Catriel Cabellos
ЦП
23
Макслорен Кастро
ЛВ
28
Diego Otoya
ЦФ
42
José Mellán
ЦФ
97
Mateo Rodríguez
ЦФ
3-2-4-1
17
30
15
19
40
16
4
Ариас
18
25
11
9
3-2-4-1
1
Энрикес
96
Абрам
15
18
37
32
7
25
Тавара
26
14
Бенавенте
9
Визеу
19
20
20
19
7
7
25
14
14
25
4
Ариас
5
5
4
Ариас
9
13
13
9
14
Бенавенте
21
21
14
Бенавенте
96
Абрам
23
Кастро
23
Кастро
96
Абрам
26
28
28
26
32
42
42
32
9
Визеу
97
97
9
Визеу
Остались в запасе
Комерсиантес Унидос
Спортинг Кристал
99
José Charún
ВР
3
Christian Vasquez
ЦЗ
10
Mathias Carpio
ЦП
50
Jean Carlo Olivares
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
33
César Bautista
ВР
41
Joao Cuenca
ЦЗ
2
Duham Ballumbrosio
ЦЗ
44
Gerson Castillo
ЦП
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Остались в запасе
99
José Charún
ВР
3
Christian Vasquez
ЦЗ
10
Mathias Carpio
ЦП
50
Jean Carlo Olivares
ЦФ
Остались в запасе
33
César Bautista
ВР
41
Joao Cuenca
ЦЗ
2
Duham Ballumbrosio
ЦЗ
44
Gerson Castillo
ЦП
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Статистика матча Комерсиантес Унидос - Спортинг Кристал
2
2
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
8
Количество передач
218
471
Сейвы
1
2
Точность передач %
63
83
Удары мимо ворот
9
12
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Информация о матче
Главный судья:
Jordi Espinoza, Peru
Стадион:
Хуан Мальдонадо Гамарра
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- : -
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- : -
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АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
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- : -
18.07.2026
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- : -
18.07.2026
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