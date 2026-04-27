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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Университарио - Альянса Атлетико
Университарио - Альянса Атлетико: обзор матча 27 апреля 2026
Университарио
27.04.2026, понедельник, 02:00
Перу. Лига 1, 12 тур
1 : 2
Завершен
Альянса Атлетико
51'
Э. Флорес
47'
V. Robaldo
56'
V. Robaldo
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университарио - Альянса Атлетико
Завершен
90'
+8'
86'
Замена
Stefano Fernández
️️️️➡️️
Jimmy Pérez
78'
Желтая карточка
Daniel Prieto
78'
Замена
Williams Guzmán
️️️️➡️️
Roman Gaston Suarez
Замена
Jorge Murrugarra
️️️️➡️️
Хесус Кастильо
70'
Замена
Jose Rivera
️️️️➡️️
Эдисон Флорес
70'
66'
Замена
Jesus Mendieta
️️️️➡️️
Anthony Gordillo
66'
Замена
G. Penilla C. + Bou
️️️️➡️️
Jorge del Castillo
66'
Замена
Hernan Lupu
️️️️➡️️
Franchesco Flores
65'
Травма
Anthony Gordillo
60'
Желтая карточка
V. Robaldo
Замена
J. Carabali
️️️️➡️️
Сесар Инга
57'
Замена
Martín Pérez Guedes
️️️️➡️️
Орасио Калькатерра
57'
56'
ГОЛ! 1:2!
V. Robaldo
Пас отдал
Franco Coronel
ГОЛ! 1:1!
Эдисон Флорес
51'
47'
ГОЛ! 0:1!
V. Robaldo
Пас отдал
Franchesco Flores
Желтая карточка
Андерсон Сантамария
45'
+3
45'
+4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
29
Альдо Корсо
(К)
ПЗ
6
Хесус Кастильо
ОП
10
Орасио Калькатерра
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
2
Roman Gaston Suarez
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
24
Anthony Gordillo
(К)
ЦЗ
21
Erick Perleche
ЦЗ
10
German Diaz
ЦП
20
Jimmy Pérez
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
22
Jorge del Castillo
ЦП
9
V. Robaldo
ЦФ
7
Franco Coronel
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
23
Jorge Murrugarra
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
99
Мигел
АП
77
Брайан Рейна
ЛВ
27
J. Carabali
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
Альянса Атлетико
1
Eder Hermoza
ВР
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
15
Hernan Lupu
ЦЗ
25
Williams Guzmán
ЦЗ
37
Juan Delgado
ЦЗ
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
77
Christian Valladolid
ЦФ
11
Guillermo Larios
ЦФ
4-1-2-1-2
25
33
Инга
3
4
Сантамария
29
Корсо
6
Кастильо
10
Калькатерра
17
Конча
24
Поло
20
Валера
19
Флорес
4-4-2
95
6
24
21
2
20
8
22
10
7
9
26
26
10
Калькатерра
16
16
10
Калькатерра
6
Кастильо
23
23
6
Кастильо
19
Флорес
11
11
19
Флорес
33
Инга
27
27
33
Инга
24
19
19
24
8
15
15
8
2
25
25
2
22
17
17
22
20
16
16
20
Остались в запасе
Университарио
Альянса Атлетико
1
Диего Ромеро
ВР
99
Мигел
АП
77
Брайан Рейна
ЛВ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
1
Eder Hermoza
ВР
37
Juan Delgado
ЦЗ
77
Christian Valladolid
ЦФ
11
Guillermo Larios
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Остались в запасе
1
Диего Ромеро
ВР
99
Мигел
АП
77
Брайан Рейна
ЛВ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
Остались в запасе
1
Eder Hermoza
ВР
37
Juan Delgado
ЦЗ
77
Christian Valladolid
ЦФ
11
Guillermo Larios
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Статистика матча Университарио - Альянса Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
6
Офсайды
4
2
Количество передач
494
318
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ordonez, Peru
Стадион:
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