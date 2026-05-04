Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Мельгар - УТ де Кахамарка
Мельгар - УТ де Кахамарка: обзор матча 04 мая 2026
Мельгар
04.05.2026, понедельник, 02:00
Перу. Лига 1, 13 тур
2 : 0
Завершен
УТ де Кахамарка
74'
B. Cuesta
78'
Н. Куальята
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельгар - УТ де Кахамарка
Завершен
90'
+4'
Замена
️️️️➡️️
Javier Salas
83'
Замена
Alejandro Ramos
️️️️➡️️
Nelson Cabanillas
83'
Замена
Jhamir D´Arrigo
️️️️➡️️
Николас Куальята
83'
79'
Замена
M. Rasmussen
️️️️➡️️
David Camacho
79'
Замена
Santiago Gálvez
️️️️➡️️
Gilmar Paredes
79'
Замена
️️️️➡️️
Joshua Cantt
ГОЛ! 2:0!
Николас Куальята
78'
ГОЛ! 1:0!
Bernardo Cuesta
Пас отдал
Джонни Видалес
74'
73'
Замена
Luis Garro
️️️️➡️️
David Dioses
Замена
Bernardo Cuesta
️️️️➡️️
Matías Zegarra
71'
70'
Желтая карточка
Dylan Caro
67'
Замена
A. Arroyo
️️️️➡️️
A. Munoz
Замена
Jefferson Caceres
️️️️➡️️
Lautaro Guzmán
60'
Желтая карточка
Alec Deneumostier
45'
+4
45'
+5'
Гол отменен - фол
Javier Salas
39'
31'
Желтая карточка
Joshua Cantt
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельгар
21
Jorge Cabezudo
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
45
Matías Zegarra
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
23
Хуан Эскобар
ПЗ
27
Nelson Cabanillas
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
6
Javier Salas
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Lautaro Guzmán
ЦФ
11
Джонни Видалес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
УТ де Кахамарка
29
Ignacio Barrios
(К)
ВР
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
13
Dylan Caro
ЦЗ
22
David Camacho
ЦП
10
Marcos Lliuya
ЦП
19
A. Munoz
ЦП
15
Joshua Cantt
ЦП
16
Arquímedes Figuera
ЦП
8
David Dioses
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
16
Jefferson Caceres
ЦП
20
Gian García
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
22
Pablo Erustes
ЦФ
9
Bernardo Cuesta
ЦФ
17
Jeriel De Santis
ЦФ
УТ де Кахамарка
21
Ricardo Bettocchi
ВР
17
Luis Garro
ЦЗ
88
Luis Arce
ЦП
11
A. Arroyo
ЦФ
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
14
M. Rasmussen
ЦФ
18
Santiago Gálvez
ЦФ
9
M. de Jesus
ЦФ
4-3-1-2
21
33
Ласо
45
5
23
Эскобар
27
24
6
10
Куальята
11
Видалес
8
4-5-1
29
3
6
13
35
10
15
16
8
19
22
27
4
4
27
8
16
16
8
10
Куальята
80
80
10
Куальята
45
9
9
45
8
17
17
8
19
11
11
19
22
14
14
22
35
18
18
35
Остались в запасе
Мельгар
УТ де Кахамарка
12
Карлос Каседа
ВР
20
Gian García
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
22
Pablo Erustes
ЦФ
17
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
21
Ricardo Bettocchi
ВР
88
Luis Arce
ЦП
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
9
M. de Jesus
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
20
Gian García
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
22
Pablo Erustes
ЦФ
17
Jeriel De Santis
ЦФ
Остались в запасе
21
Ricardo Bettocchi
ВР
88
Luis Arce
ЦП
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
9
M. de Jesus
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Статистика матча Мельгар - УТ де Кахамарка
1
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
11
1
Нарушения
9
10
Офсайды
6
0
Количество передач
549
329
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
12
3
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ordonez, Peru
Стадион:
Estadio de la UNSA, Arequipa
Новости команд
Все
Мельгар
УТ де Кахамарка
Больше новостей
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
Все
Мельгар
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Мельгар
4 : 1
16.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
1 : 1
10.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
УТ де Кахамарка
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+