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    У вратаря «Манчестер Сити» Браво разрыв ахилла

    Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму на тренировке. Клуб провел медобследование и диагностировал разрыв ахиллова сухожилия.

    Завтра игрок отправится в Барселону для дальнейших обследований, о сроках восстановления не сообщается.

    Ранее травму получил хавбек «горожан» Кевин Де Брюйне.

    «Манчестер Сити»: Де Брюйне пропустит три месяца из-за травмы колена

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    21.08.2018 00:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2018, 01:51

      Вот это номер. третьему вратарю Гримшоу в его 20 лет никто доверять не будет, поэтому, скорее всего, во всех матчах будет стоять Эдерсон. Возможно возьмут кого-то из свободных агентов, ибо ТО в АПЛ уже закрыто, а не дай бог, что с Эдерсоном будет, кто ж играть-то выйдет?) Я тут поглядел есть Устари (32), Вельтхюйзен (31) и Кавальери (35). Я тут вспомнил Челси с его травмами вратарей при Моуриньо, когда там даже 4-й на поле выходил)

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