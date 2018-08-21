У вратаря «Манчестер Сити» Браво разрыв ахилла

Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму на тренировке. Клуб провел медобследование и диагностировал разрыв ахиллова сухожилия.

Завтра игрок отправится в Барселону для дальнейших обследований, о сроках восстановления не сообщается.

Ранее травму получил хавбек «горожан» Кевин Де Брюйне.

«Манчестер Сити»: Де Брюйне пропустит три месяца из-за травмы колена