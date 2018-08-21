У вратаря «Манчестер Сити» Браво разрыв ахилла

Вот это номер. третьему вратарю Гримшоу в его 20 лет никто доверять не будет, поэтому, скорее всего, во всех матчах будет стоять Эдерсон. Возможно возьмут кого-то из свободных агентов, ибо ТО в АПЛ уже закрыто, а не дай бог, что с Эдерсоном будет, кто ж играть-то выйдет?) Я тут поглядел есть Устари (32), Вельтхюйзен (31) и Кавальери (35). Я тут вспомнил Челси с его травмами вратарей при Моуриньо, когда там даже 4-й на поле выходил)
Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму на тренировке. Клуб провел медобследование и диагностировал разрыв ахиллова сухожилия.
Завтра игрок отправится в Барселону для дальнейших обследований, о сроках восстановления не сообщается.
Ранее травму получил хавбек «горожан» Кевин Де Брюйне.
«Манчестер Сити»: Де Брюйне пропустит три месяца из-за травмы колена