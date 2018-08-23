«Манчестер Сити» вернул из аренды Мурича из-за травмы Браво

«Манчестер Сити» вернул из аренды 19-летнего голкипера Ариянета Мурича, который ранее был отправлен в голландский «НАК Бреда» для получения игровой практики.

Такое решение продиктовано травмой запасного вратаря «Сити» Клаудио Браво. Ранее сообщалось, что футболист может восстанавливаться до конца сезона.

Мурич перешел в «НАК» в конце июля. За это время он провел один матч в чемпионате Голландии. Руководство «Манчестер Сити» пообещало голландским коллегам помощь в поиске нового вратаря.