Браво: «Мы остановили чемпионов Европы»

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво поделился мнением о матче против Португалии. Напомним, чилийцы выиграли встречу в серии одиннадцатиметровых ударов. Браво отразил три пенальти.

«Я не назову это случайностью. Нужно работать, анализировать соперников, чтобы достичь такого. Мы играем не только ногами и руками, но и головой. Все это время работали вдумчиво.

Знал, как вести себя в серии пенальти. Мы рады этой победе, ведь остановили чемпионов Европы», – сказал Браво.

Клаудио Браво был признан лучшим игроком этого матча.