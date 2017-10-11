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    Жена Браво: «Некоторые игроки сборной Чили во время подготовки к матчам развлекались и пьянствовали»

    Супруга вратаря сборной Чили Клаудио Браво Карла Пардо обвинила некоторых игроков команды в непрофессионализме. Напомним, что чилийцы провалили отбор на ЧМ-2018.

    «Считаю, что тот, кто играет за сборную страны, должен быть ей предан полностью. У нас были футболисты, которые действительно рвали задницу, однако другие в это время развлекались и пьянствовали. Из-за этого даже пропускали тренировки. Вся наша страна горюет», – написала в Instagram Пардо.

    Отметим, что сборная Чили формально является лучшей командой Южной Америки, поскольку выиграла последний Копа Америка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 20:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +232

      Sterh 12 октября 2017, 09:56

      Намекнула мужу через инстаграм?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2754

      BlackMurder 12 октября 2017, 00:51

      Видаль мог канешь исполнить)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 октября 2017, 00:40

      на видаля намекает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 октября 2017, 00:00

      она что сними тусила,откуда инфа у богатой кухарки?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 11 октября 2017, 22:27

      Вратарюга, похоже, постеснялся ломануть своих партнёров!!..))
      Притащил домой корпоративную инфу, а супруга с женской непосредственностью "возмутилась"... А на КК чилийцы были хороши!!..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 11 октября 2017, 22:16

      по своему мужу судит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2017, 22:00

      Раздолбаи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони > Ljungberg9 15 октября 2017, 01:04

      Добухались дауны, блин какую игру на КК показывали, капец(

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 21:58

      Однажды на ЧЕ шотландцы вышли на игру пьяные и обули наших в одну калитку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 17:47

      это когда?

      1
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