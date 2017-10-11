Жена Браво: «Некоторые игроки сборной Чили во время подготовки к матчам развлекались и пьянствовали»

Супруга вратаря сборной Чили Клаудио Браво Карла Пардо обвинила некоторых игроков команды в непрофессионализме. Напомним, что чилийцы провалили отбор на ЧМ-2018.

«Считаю, что тот, кто играет за сборную страны, должен быть ей предан полностью. У нас были футболисты, которые действительно рвали задницу, однако другие в это время развлекались и пьянствовали. Из-за этого даже пропускали тренировки. Вся наша страна горюет», – написала в Instagram Пардо.

Отметим, что сборная Чили формально является лучшей командой Южной Америки, поскольку выиграла последний Копа Америка.