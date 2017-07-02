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    Браво: «Сборная Чили играла сердцем. Мы ни о чем не жалеем»

    Голкипер сборной Чили Клаудио Браво после финального матча Кубка конфедераций-2017 против Германии (0:1) отметил, что его партнеры отдали все силы, чтобы победить.

    «Мы ни о чем не жалеем. Были матчи, когда уже и ноги отказывались слушаться, но мы играли сердцем. Мы знаем, что на таком уровне никак нельзя допускать ошибки, но все равно – никаких сожалений не испытываем, мы отдали все силы», – сказал Браво.

    На турнире Браво провел три игры, в которых пропустил два мяча.

    Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций

    Источник: ФИФА

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    02.07.2017 23:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2017, 00:00

      Вы красавцы!!! Это тот случай когда на самом деле играли сердцем за честь страны!

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