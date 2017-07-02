Браво: «Сборная Чили играла сердцем. Мы ни о чем не жалеем»

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво после финального матча Кубка конфедераций-2017 против Германии (0:1) отметил, что его партнеры отдали все силы, чтобы победить.

«Мы ни о чем не жалеем. Были матчи, когда уже и ноги отказывались слушаться, но мы играли сердцем. Мы знаем, что на таком уровне никак нельзя допускать ошибки, но все равно – никаких сожалений не испытываем, мы отдали все силы», – сказал Браво.

На турнире Браво провел три игры, в которых пропустил два мяча.

Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций