Вратарь «Бетиса» Браво пропустит матч с «Зенитом» (La Tercera)

Всем привет! Я честно такого еще не видел.
Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену.
30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Голкипер «Бетиса» Клаудио Браво не поможет команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».
Чилиец накануне игры вернулся в строй после травмы, однако успел провести только одну тренировку.
38-летний вратарь из-за повреждения не играет с 28 января.
- «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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Лига Европы. «Зенит» примет «Бетис»
«Зенит» проиграл 10 из 22 официальных матчей с испанскими командами
Пеллегрини – о «Зените»: «Бетис» будет играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России»