Вратарь «Бетиса» Браво пропустит матч с «Зенитом» (La Tercera)

Голкипер «Бетиса» Клаудио Браво не поможет команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

Чилиец накануне игры вернулся в строй после травмы, однако успел провести только одну тренировку.

38-летний вратарь из-за повреждения не играет с 28 января.

«Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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