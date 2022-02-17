Вратарь «Бетиса» Браво пропустит матч с «Зенитом» (La Tercera)

Голкипер «Бетиса» Клаудио Браво не поможет команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

Чилиец накануне игры вернулся в строй после травмы, однако успел провести только одну тренировку.

38-летний вратарь из-за повреждения не играет с 28 января.

«Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

Смотрите «Зенит» – «Бетис» и забирайте бесплатно фрибет 2000