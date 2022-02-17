Вратарь «Бетиса» Браво пропустит матч с «Зенитом» (La Tercera)

Голкипер «Бетиса» Клаудио Браво не поможет команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».
Чилиец накануне игры вернулся в строй после травмы, однако успел провести только одну тренировку.
38-летний вратарь из-за повреждения не играет с 28 января.
- «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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Источник: La Tercera