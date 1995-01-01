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    Вратарь «Бетиса» Браво пропустит матч с «Зенитом» (La Tercera)

    Голкипер «Бетиса» Клаудио Браво не поможет команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

    Чилиец накануне игры вернулся в строй после травмы, однако успел провести только одну тренировку.

    38-летний вратарь из-за повреждения не играет с 28 января.

    • «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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    Лига Европы. «Зенит» примет «Бетис»

    «Зенит» проиграл 10 из 22 официальных матчей с испанскими командами

    Пеллегрини – о «Зените»: «Бетис» будет играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России»

    Источник: La Tercera

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      fdgdfg 1 час назад

      Всем привет! Я честно такого еще не видел.
      Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену.
      30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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      Рейтинг: +13714

      ilichkadr > fdgdfg 1 час назад

      Херово смотрел..........

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