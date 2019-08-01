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    Голкипер «Манчестер Сити» Браво купил дома жертвам лесных пожаров

    Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво анонимно приобрел дома для четырех семей, пострадавших в результате лесных пожаров.

    В 2017 году, после лесных пожаров в Чили, Браво узнал о 9-летнем мальчике Камило, чья семья лишилась дома. Журналисты взяли у него интервью, и Камило сказал, что хотел бы получить футболку с автографом знаменитого вратаря.

    После этого, по словам дедушки мальчика, Браво нашел способ связаться с семьей, и купил них новый дом. Также голкипер «Сити» приобрел жилье еще для трех семей. При этом Браво никому не рассказывал о своем поступке, пресса узнала об этом благодаря дедушке Камило.

    В пожарах 2017 года в Чили погибли 11 человек, более 3 тысяч домов сгорели.

    Ранее стало известно, что сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане вложит в строительство школы в родной деревне 250 тысяч фунтов. Также он уже оплатил постройку больницы в деревне.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1226

      Shaitan. 2 минуты назад

      Респект.
      А у нас, в основном, участвуют в благотворительных акциях для сбора денег у населения, которое и так нищее. Вместо того чтобы молча помочь, как этот человечище.

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