Голкипер «Манчестер Сити» Браво купил дома жертвам лесных пожаров

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво анонимно приобрел дома для четырех семей, пострадавших в результате лесных пожаров.

В 2017 году, после лесных пожаров в Чили, Браво узнал о 9-летнем мальчике Камило, чья семья лишилась дома. Журналисты взяли у него интервью, и Камило сказал, что хотел бы получить футболку с автографом знаменитого вратаря.

После этого, по словам дедушки мальчика, Браво нашел способ связаться с семьей, и купил них новый дом. Также голкипер «Сити» приобрел жилье еще для трех семей. При этом Браво никому не рассказывал о своем поступке, пресса узнала об этом благодаря дедушке Камило.

В пожарах 2017 года в Чили погибли 11 человек, более 3 тысяч домов сгорели.

Ранее стало известно, что сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане вложит в строительство школы в родной деревне 250 тысяч фунтов. Также он уже оплатил постройку больницы в деревне.