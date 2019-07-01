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    Мане вложит 250 тысяч в строительство школы в родной деревне в Сенегале

    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане профинансировал строительство школы в Сенегале.

    По информации The Sun, 27-летний игрок посетил строительную площадку учебного заведения в своей родной деревне Бамбали (в регионе Казаманс на юго-западе страны).

    Футболист вложит в строительство 250 тысяч фунтов стерлингов. Ранее он уже оплатил постройку больницы в деревне.

    Кроме того, Мане ежемесячно выплачивает деньги семьям в Бамбали, чтобы помочь им выжить. Они получают от хавбека примерно по 70 фунтов стерлингов. Также сенегалец на свои средства обеспечивает местных детей футбольной экипировкой.

    • Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В прошлом сезоне полузащитник стал победителем Лиги чемпионов.
    • За сборную Сенегала игрок провел 62 матча.

    Источник: The Sun

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +530

      policepnz 40 минут назад

      его еженедельная зарплата.. в любом случае брависсимо!

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      Рейтинг: +2692

      САДЫЧОК 1 час назад

      Молодец !..Мане вложит 250 тысяч......А , Дзюба только языком чешет !

      0
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      Рейтинг: +391

      GSmall 1 час назад

      Маловато

      0
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      Рейтинг: +117

      GreyDM > GSmall 1 час назад

      для камеруна это очень много. 250к фунтов-это почти полляма доллариев. а там не надо здание на зиму утеплять. другое дело-сколько денег реально до школы дойдёт? они хоть и "дикари",но воровать это вряд ли помешает к сожалению...

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      Рейтинг: +2354

      АртурZaСМ 1 час назад

      Красавец!!! Благое дело не останется без внимания Всевышнего.

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