Мане вложит 250 тысяч в строительство школы в родной деревне в Сенегале

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане профинансировал строительство школы в Сенегале.

По информации The Sun, 27-летний игрок посетил строительную площадку учебного заведения в своей родной деревне Бамбали (в регионе Казаманс на юго-западе страны).

Футболист вложит в строительство 250 тысяч фунтов стерлингов. Ранее он уже оплатил постройку больницы в деревне.

Кроме того, Мане ежемесячно выплачивает деньги семьям в Бамбали, чтобы помочь им выжить. Они получают от хавбека примерно по 70 фунтов стерлингов. Также сенегалец на свои средства обеспечивает местных детей футбольной экипировкой.