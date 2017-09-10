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    Браво: «Санчес был разочарован тем, что не смог перейти в «Манчестер Сити»

    Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво прокомментировал несостоявшийся переход в команду нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Манкунианцы пытались заполучить чилийца в летнее трансферное окно.

    «Мы говорили с ним в стане сборной. Он был счастлив от возможности перейти к нам, но затем все сменилось горечью. Его переход не состоялся. Мы были бы рады его видеть в команде. Но у рынка есть свои временные рамки, не стоит спешить. Надеюсь, в будущем Санчес станет игроком «Манчестер Сити», – заявил Браво.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.09.2017 06:56
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