Браво: «Санчес был разочарован тем, что не смог перейти в «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво прокомментировал несостоявшийся переход в команду нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Манкунианцы пытались заполучить чилийца в летнее трансферное окно.

«Мы говорили с ним в стане сборной. Он был счастлив от возможности перейти к нам, но затем все сменилось горечью. Его переход не состоялся. Мы были бы рады его видеть в команде. Но у рынка есть свои временные рамки, не стоит спешить. Надеюсь, в будущем Санчес станет игроком «Манчестер Сити», – заявил Браво.