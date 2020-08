Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво покинул клуб. У футболиста истек контракт.

Everybody at Manchester City would like to thank Claudio for his four years at the Club and wish him the best of luck in his future endeavours #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/xFLBhEwp4K