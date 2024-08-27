Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» Браво завершил карьеру

Бывший вратарь «Барселоны», «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво завершил карьеру.
«Я собираюсь уйти из профессионального футбола. Пришло время завершить очень важный цикл в моей жизни и начать другой этап, который наверняка будет не менее успешным», – сказал он.
- Последним клубом 41-летнего голкипера стал «Бетис», за который он выступал с 2020 года.
- Также Браво играл за «Коло-Коло» и «Реал Сосьедад».
- В составе сборной Чили он дважды завоевал Кубок Америки и выиграл серебряные медали Кубка конфедераций-2017.
- За время клубной карьеры он три раза победил в Кубке Испании, по два раза в чемпионате Испании, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии, по разу – в Лиге чемпионов, клубном ЧМ, Суперкубке УЕФА, чемпионате Англии, Суперкубке Испании и чемпионате Чили.
Источник: Football Espana