Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» Браво завершил карьеру

Бывший вратарь «Барселоны», «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво завершил карьеру.

«Я собираюсь уйти из профессионального футбола. Пришло время завершить очень важный цикл в моей жизни и начать другой этап, который наверняка будет не менее успешным», – сказал он.