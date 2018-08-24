«Манчестер Сити» присматривается к 35-летнему голкиперу без клуба Кавальери

«Манчестер Сити» продолжает поиски голкипера после тяжелой травмы Клаудио Браво, сообщает Globo Esporte.

Одним из кандидатов является бразилец Диего Кавальери. 35-летний голкипер находится сейчас без команды после завершения контракта с «Кристал Пэлас». Ранее он выступал в составе «Палмейраса», «Ливерпуля» и «Флуминенсе».

Ранее сообщалось, что «Сити» вернули из аренды 19-летнего Ариянета Мурича.