Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» присматривается к 35-летнему голкиперу без клуба Кавальери

    «Манчестер Сити» продолжает поиски голкипера после тяжелой травмы Клаудио Браво, сообщает Globo Esporte.

    Одним из кандидатов является бразилец Диего Кавальери. 35-летний голкипер находится сейчас без команды после завершения контракта с «Кристал Пэлас». Ранее он выступал в составе «Палмейраса», «Ливерпуля» и «Флуминенсе».

    Ранее сообщалось, что «Сити» вернули из аренды 19-летнего Ариянета Мурича.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2018 11:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 августа 2018, 17:10

      Хах, пару дней назад под новостью о травме Браво, как раз писал, что есть 3 свободных агента-вратаря, среди которых Кавальери)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 августа 2018, 11:30

      Смысл подписывать "пенсионера",если есть свой молодой? Не думаю,что Кавальери крут. Был бы хорош,не сидел без работы...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11