Игроки сборной Чили создали новую группу в Whatsapp, не пригласив туда Браво

Эти ребята выиграли два титула подряд, так вот наплевательского отношения к сборной у них не может быть по определению.Да пошли отдохнули и что ? Да просто не повезло маленько с отборочными ведь у них там все команды равны не точто у нас в группах по одной сильной команде все остальные статисты
Игроки сборной Чили проигнорировали своего партнера по национальной команде голкипера Клаудио Браво, не включив его в общий чат в Whatsapp.
После поражения от Бразилии и невыхода чилийцев на ЧМ-2018 жена вратаря нелицеприятно высказалась о футболистах, обвинив их в пьянстве.
После данного заявления игроки национальной команды один за одним покинули общую группу в мессенджере и создали новую под названием «Ла роха» без жаб», в которую не пригласили Браво.