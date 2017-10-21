Игроки сборной Чили создали новую группу в Whatsapp, не пригласив туда Браво

Игроки сборной Чили проигнорировали своего партнера по национальной команде голкипера Клаудио Браво, не включив его в общий чат в Whatsapp.

После поражения от Бразилии и невыхода чилийцев на ЧМ-2018 жена вратаря нелицеприятно высказалась о футболистах, обвинив их в пьянстве.

После данного заявления игроки национальной команды один за одним покинули общую группу в мессенджере и создали новую под названием «Ла роха» без жаб», в которую не пригласили Браво.