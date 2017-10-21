Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игроки сборной Чили создали новую группу в Whatsapp, не пригласив туда Браво

    Игроки сборной Чили проигнорировали своего партнера по национальной команде голкипера Клаудио Браво, не включив его в общий чат в Whatsapp.

    После поражения от Бразилии и невыхода чилийцев на ЧМ-2018 жена вратаря нелицеприятно высказалась о футболистах, обвинив их в пьянстве.

    После данного заявления игроки национальной команды один за одним покинули общую группу в мессенджере и создали новую под названием «Ла роха» без жаб», в которую не пригласили Браво.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 13:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 21 октября 2017, 14:46

      Эти ребята выиграли два титула подряд, так вот наплевательского отношения к сборной у них не может быть по определению.Да пошли отдохнули и что ? Да просто не повезло маленько с отборочными ведь у них там все команды равны не точто у нас в группах по одной сильной команде все остальные статисты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 21 октября 2017, 14:29

      Браво просто единственный правду-матку режет, эти люди приезжают в сборную не для того, чтобы биться за свою команду и за себя самих, а для того, чтобы вместе потусить и побухать. Если им настолько наплевать на сборную, то могли бы быть честными, отказаться от вызова, как это наконец сделал Видаль, и вместо этого просиживать штаны в барах и казино.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11