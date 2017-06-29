Пицци: «Браво находится в отличной форме. Он был готов к серии пенальти»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился мнением о серии одиннадцатиметровых ударов во встрече с Португалией. Напомним, чилийцы выиграли встречу, не пропустив ни одного мяча. Голкипер Клаудио Браво отбил три удара из трех.

«Серия пенальти – это уникальная ситуация. Это нелюбимый момент для каждого футболиста.

Клаудио знал, чего ожидать. Когда ему удалось отбить первый мяч, а Видаль забил, нам стало легче. Браво находится в отличной форме. Он был подготовлен к этой серии», – сказал Пицци.

Клаудио Браво признали лучшим игроком матча.

Браво: «Мы остановили чемпионов Европы»