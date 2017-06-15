Браво не сыграет против Камеруна на Кубке конфедераций и может пропустить матч против Германии

В матче 26-го тура АПЛ против «МЮ» (0:0) голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму икроножной мышцы. В апреле сообщалось о том, что 34-летний чилиец выбыл до конца сезона, но вернется к Кубку конфедераций.

По информации портала Publimetro, вратарь не сыграет в первом матче сборной Чили на турнире против команды Камеруна. Участие Браво в игре второго тура против сборной Германии – под вопросом.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.