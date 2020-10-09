Браво – о неназначенном пенальти в ворота Уругвая: «Судья убил игру»

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво выступил с критикой работы главного арбитра встречи Уругвай – Чили (2:1).

Эбер Акиньо не назначил пенальти в ворота хозяев при счете 1:1 на 90-й минуте матча, что вызвало негативную реакцию у голкипера чилийцев Клаудио Браво. Мяч попал в руку уругвайскому футболисту, но главный арбитр встречи проигнорировал нарушение правил. На игре работал VAR.

«Не могу в это поверить. Происходят какие-то ужасные вещи! На 90-й минуте мы должны были повести в счете, но арбитр убил игру. Добавить нечего», – написал Браво в твиттере.

На 90+3-й минуте победу Уругваю принес Максимилиано Гомес.