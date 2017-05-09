«Спортинг» заинтересован в переходе Коэнтрау

7.5 рыночная стоимость, нашим лидерам РФПЛ подошёл бы хорошо, игрок он хороший, но слишком много травм...
Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау может продолжить карьеру у себя на родине в Португалии. Лиссабонский «Спортинг» проявляет к футболисту предметный интерес. Вероятность данного трансфера осложняется высокой личной зарплатой игрока. Рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Коэнтрау провел в чемпионате Испании три матча, в которых отдал одну результативную передачу.