Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спортинг» заинтересован в переходе Коэнтрау

    Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау может продолжить карьеру у себя на родине в Португалии. Лиссабонский «Спортинг» проявляет к футболисту предметный интерес. Вероятность данного трансфера осложняется высокой личной зарплатой игрока. Рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 10 миллионов евро.

    В текущем сезоне Коэнтрау провел в чемпионате Испании три матча, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2017 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 9 мая 2017, 23:58

      7.5 рыночная стоимость, нашим лидерам РФПЛ подошёл бы хорошо, игрок он хороший, но слишком много травм...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11