«Спортинг» заинтересован в переходе Коэнтрау

Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау может продолжить карьеру у себя на родине в Португалии. Лиссабонский «Спортинг» проявляет к футболисту предметный интерес. Вероятность данного трансфера осложняется высокой личной зарплатой игрока. Рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Коэнтрау провел в чемпионате Испании три матча, в которых отдал одну результативную передачу.