«Чемпионат»: экс-защитник «Реала» Коэнтрау – один из кандидатов на замену Рамиреса

Как сообщалось ранее, защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьезную травму, и клуб срочно ищет игрока на его позицию.
По информации «Чемпионата», Рамиреса может заменить 32-летний защитник «Риу Аве» Фабиу Коэнтрау. Помимо него в шорт-лист «Краснодара» входит Нил Тэйлор из «Астон Виллы» и еще несколько футболистов.
- Коэнтрау выступал за «Реал» с 2011 по 2018-й год.
- Тэйлор играет за «Астон Виллу» с 2017 года.
- Рамирес провел 24 матча за «Краснодар» в этом сезоне, забил один гол и отдал ассист.
Источник: «Чемпионат»