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    «Чемпионат»: экс-защитник «Реала» Коэнтрау – один из кандидатов на замену Рамиреса

    Как сообщалось ранее, защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьезную травму, и клуб срочно ищет игрока на его позицию.

    По информации «Чемпионата», Рамиреса может заменить 32-летний защитник «Риу Аве» Фабиу Коэнтрау. Помимо него в шорт-лист «Краснодара» входит Нил Тэйлор из «Астон Виллы» и еще несколько футболистов.

    • Коэнтрау выступал за «Реал» с 2011 по 2018-й год.
    • Тэйлор играет за «Астон Виллу» с 2017 года.
    • Рамирес провел 24 матча за «Краснодар» в этом сезоне, забил один гол и отдал ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45134

      portero 6 минут назад

      Хвастался что Динамо обыграем, а сам сломался. Вот нех раньше времени языком трындеть...

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