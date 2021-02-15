«Чемпионат»: экс-защитник «Реала» Коэнтрау – один из кандидатов на замену Рамиреса

Как сообщалось ранее, защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьезную травму, и клуб срочно ищет игрока на его позицию.

По информации «Чемпионата», Рамиреса может заменить 32-летний защитник «Риу Аве» Фабиу Коэнтрау. Помимо него в шорт-лист «Краснодара» входит Нил Тэйлор из «Астон Виллы» и еще несколько футболистов.