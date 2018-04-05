Статистика по турнирам

Португалия. Примейра 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Франция. Лига 1 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Клубный чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Суперкубок УЕФА 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010