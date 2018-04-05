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Фабиу Коэнтрау
Статистика
Фабиу Коэнтрау - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1988 (38), Вила-ду-Конди
#17 | Защитник
179 см | 66 кг
Португалия
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Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
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Команда
И
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П
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Спортинг
5
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Атлетико
2 : 0
05.04.2018
Спортинг
1' - 90'
56'
Лига Европы, 1/8 финала
Виктория
2 : 1
15.03.2018
Спортинг
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Спортинг
2 : 0
08.03.2018
Виктория
1' - 90'
45'
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
3 : 3
22.02.2018
Астана
1' - 90'
53'
Лига Европы, 1/16 финала
Астана
1 : 3
15.02.2018
Спортинг
1' - 90'
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