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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Спортинг
Атлетико - Спортинг: обзор матча 05 апреля 2018
Атлетико
05.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Спортинг
1'
Коке
40'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Спортинг
Желтая карточка
Коке
81'
72'
Желтая карточка
Б. Дост
Желтая карточка
С. Савич
63'
57'
Желтая карточка
К. Пиччини
56'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
40'
Желтая карточка
С. Ньигес
25'
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
Д. Коста
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
8
Ньигес
14
Габи
6
Коке
10
Корреа
19
Коста
7
Гризманн
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
12
Пиччини
22
Матье
17
Коэнтрау
4
Коатес
10
Карвалью
6
Батталья
10
Мартинш
8
Фернандеш
22
Руис
12
Дост
Остались в запасе
Атлетико
Спортинг
1
Аксель Вернер
ВР
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
21
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
21
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Атлетико - Спортинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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