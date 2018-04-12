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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Атлетико
Спортинг - Атлетико: обзор матча 12 апреля 2018
Спортинг
12.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Атлетико
28'
Ф. Монтеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетико
90'
+3
Желтая карточка
Я. Облак
Желтая карточка
Р. Батталья
90'
+1
Желтая карточка
Б. Фернандеш
76'
70'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Ф. Монтеро
66'
Желтая карточка
С. Ристовски
29'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Монтеро
Пас отдал
Б. Фернандеш
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Патрисиу
4
Коатес
22
Матье
25
Пинту
21
Акунья
33
Ристовски
6
Батталья
8
Фернандеш
10
Мартинш
12
Монтеро
22
Руис
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
21
Эрнандес
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
7
Витоло
19
Коста
7
Гризманн
Остались в запасе
Спортинг
Атлетико
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Спортинг - Атлетико
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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