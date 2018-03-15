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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Спортинг
Виктория - Спортинг: обзор матча 15 марта 2018
Виктория
15.03.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Спортинг
6'
М. Бакош
64'
М. Бакош
105+2'
Р. Батталья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Спортинг
120'
+1
Желтая карточка
Б. Дост
Желтая карточка
М. Петржела
108'
105'
+2
ГОЛ! 2:1!
Р. Батталья
Пас отдал
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Т. Хайек
90'
+5
Желтая карточка
Р. Ржезник
90'
+1
78'
Желтая карточка
Б. Руис
ГОЛ! 2:0!
М. Бакош
Пас отдал
М. Гавел
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Бакош
Пас отдал
Я. Коваржик
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
26
Даниэль Коларж
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
15
Диего Живулич
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
3-4-1-2
16
Грушка
14
Ржезник
37
Хайек
24
Гавел
26
Коларж
10
Копиц
7
Горжава
17
Грошовски
19
Коваржик
9
Земан
23
Бакош
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
25
Пинту
22
Матье
17
Коэнтрау
21
Акунья
3
Петрович
6
Батталья
10
Мартинш
8
Фернандеш
22
Руис
12
Дост
Остались в запасе
Виктория
Спортинг
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
15
Диего Живулич
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
1
Ромэйн Салин
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
15
Диего Живулич
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Виктория - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
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0 : 1
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1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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