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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Виктория
Спортинг - Виктория: обзор матча 08 марта 2018
Спортинг
08.03.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Виктория
45+1'
Ф. Монтеро
49'
Ф. Монтеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Виктория
87'
Желтая карточка
Д. Лимберски
Желтая карточка
В. Карвалью
73'
Желтая карточка
С. Коатес
67'
66'
Желтая карточка
Т. Горжава
Желтая карточка
Р. Батталья
62'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Монтеро
Пас отдал
Б. Фернандеш
49'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Монтеро
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
3-3-2-2
1
Патрисиу
4
Коатес
22
Матье
17
Коэнтрау
21
Акунья
10
Карвалью
33
Ристовски
8
Фернандеш
10
Мартинш
12
Монтеро
22
Руис
4-4-2
16
Грушка
4
Хубник
2
Гейда
8
Лимберски
14
Ржезник
11
Петржела
17
Грошовски
7
Горжава
26
Коларж
9
Земан
21
Крменчик
Остались в запасе
Спортинг
Виктория
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Матуш Козачик
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Спортинг - Виктория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
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Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
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21.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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