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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Спортинг
Астана - Спортинг: обзор матча 15 февраля 2018
Астана
15.02.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Спортинг
7'
М. Томасов
48'
Б. Фернандеш (П)
50'
Ж. Мартинш
55'
С. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Спортинг
Желтая карточка
И. Маевский
81'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
80'
76'
Желтая карточка
В. Карвалью
Вторая желтая
Ю. Логвиненко
62'
55'
ГОЛ! 1:3!
С. Думбия
Пас отдал
Б. Фернандеш
50'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Б. Руис
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
47'
25'
Желтая карточка
С. Коатес
ГОЛ! 1:0!
М. Томасов
Пас отдал
И. Шитов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
10
Марин Томасов
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Астана
35
Александр Мокин
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
4-3-1-2
1
Ерич
77
Шомко
5
Аничич
24
Шитов
15
Бейсебеков
10
Томасов
18
Маевский
27
Логвиненко
30
Кляйнхайзлер
21
Деспотович
27
Твумаси
3-3-2-2
1
Патрисиу
25
Пинту
4
Коатес
17
Коэнтрау
12
Пиччини
10
Карвалью
21
Акунья
10
Мартинш
8
Фернандеш
22
Руис
22
Думбия
Остались в запасе
Астана
Спортинг
35
Александр Мокин
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Ромэйн Салин
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Астана - Спортинг
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
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Спортинг
- : -
25.11.2026
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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