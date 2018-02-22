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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Астана
Спортинг - Астана: обзор матча 22 февраля 2018
Спортинг
22.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Астана
3'
Б. Дост
53'
Б. Фернандеш
63'
Б. Фернандеш
37'
М. Томасов
80'
П. Твумаси
90+5'
Д. Шомко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Астана
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Д. Шомко
80'
ГОЛ! 3:2!
П. Твумаси
ГОЛ! 3:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Б. Дост
63'
59'
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
ГОЛ! 2:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
53'
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Томасов
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
Б. Руис
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
12
Бас Дост
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
10
Марин Томасов
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Патрисиу
25
Пинту
22
Матье
17
Коэнтрау
33
Ристовски
6
Палинья
6
Батталья
8
Фернандеш
22
Руис
12
Дост
3-2-2-1-2
1
Ерич
44
Постников
15
Бейсебеков
5
Аничич
24
Шитов
77
Шомко
10
Томасов
18
Маевский
30
Кляйнхайзлер
27
Твумаси
21
Деспотович
Остались в запасе
Спортинг
Астана
21
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
21
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Спортинг - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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